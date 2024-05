C’est ensemble que Romain et Émile Ntamack ont accepté de répondre à plusieurs questions, alors qu’ils ont été parmi les principaux protagonistes du passage de la flamme olympique à Toulouse ce vendredi.

Cela a dû être une sacrée émotion pour vous deux de partager ce moment ensemble, avec une transmission de la flamme olympique entre vous deux…

Émille Ntamack : C’était bien oui ! De donner et de recevoir en famille (jette un œil vers Romain).

Romain Ntamack : Oui, c’était chouette.

Antoine Dupont a allumé le chaudron olympique ce vendredi en fin d’après-midi à Toulouse. Au milieu du Stade Ernest-Wallon, le demi de mêlée du XV de France partage son émotion.

Sa réaction complète : https://t.co/PmuHfdqAZf pic.twitter.com/PhU6Q22XE1 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) May 17, 2024

Qu’est-ce que vous vous êtes dit ?

EN : "Oulah, tu es sûr qu’elle est allumée ? Regarde bien !" (rires)

RN : On se concentrait sur le fait qu’elle s’allume bien comme il faut parce que ce n’est pas si évident. Mais c’est un bon moment, plein d’émotions. En plus, c’est à la maison, ce qui rend le tout plus sympa.

À quel point cette expérience vous touche ?

RN : Ça restera un moment marquant de ma vie. Ce n’est pas rien d’allumer la flamme olympique et de la porter. C’est un super moment avec des proches, qui restera gravé dans ma mémoire.

Quel souvenir avez-vous des JO ?

EN : Nous en avons plein parce que nous sommes une famille de sportifs, il y a tout le temps du sport à la maison… Beaucoup de choses, beaucoup de disciplines, de compétitions. Donc être intégré par la petite porte dans ce monde de l’olympisme est sympa. On voyait ça de loin et là nous y sommes rentrés. C’est génial.

Est-ce que ces moments-là permettent au rugby de sortir de sa réputation de "sport de niche" ?

EN : Forcément, ça met de la lumière sur le sport, même si c’est le rugby à 7 qui est représenté. Symboliquement aussi, le Stade toulousain via des joueurs emblématiques et des générations emblématiques, porte la flamme. C’est magique et ça fait parler du rugby. Bien sûr que nous faisons la promotion de notre sport à travers les Jeux olympiques.

Romain, vous sentez que notamment vous et Antoine dépassez maintenant le cadre du rugby, plus qu’il ne l’était possible à l’époque d’Émile ?

EN : Je me cache pour le laisser répondre…

RN : Je ne sais pas si on s’en rend compte mais nous essayons d’être les meilleurs ambassadeurs possibles pour représenter notre sport et toutes les valeurs qui sont au milieu. On essaye de faire de notre mieux que ce soit sur le terrain ou en-dehors, en répondant à toutes les sollicitations. Aujourd’hui, nous avons eu la chance de se transmettre la flamme dans notre maison à Ernest-Wallon. C’est un moment fort qui fera rayonner un peu plus le rugby dans le monde entier.

Romain, vous êtes entrés sur la pelouse d’Ernest-Wallon avec la flamme. L’ambiance vous a surpris ?

RN : Je ne pensais pas que ça allait être aussi impressionnant. De rentrer tout seul sur le terrain avec la flamme et de voir les gradins remplis, c’était impressionnant. C’était unique. J’ai essayé d’en profiter un maximum.