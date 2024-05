Le RCT a su patienter avant de prendre le large au détriment d'Oyonnax dans le stade Charles-Mathon (17-27). Les Toulonnais, plus réalistes dans un premier temps et plus forts sur la globalité, consolident leur place au sein du top 6 grâce à cette troisième victoire à l'extérieur.

Le RC Toulon assume son statut. Dans l'obligation de s'imposer à Oyonnax, l'équipe de Pierre Mignoni a remporté sa troisième victoire de la saison à l'extérieur ce samedi lors de la 24ème journée de Top 14. Un succès qui lui permet de solidifier sa place dans le Top 6. Tout n'a pas été simple face aux Oyomen, pour qui cette rencontre ressemblait à une dernière chance. Mais les Varois, portés par l'efficacité au pied de Melvyn Jaminet, ont fini par dominer la lanterne rouge (27-17) au stade Charles-Mathon. Le RCT fait le job à Oyonnax et consolide sa place dans le top 6 !



