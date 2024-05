En direct. Angoulême – Béziers : suivez la rencontre de la dernière journée de Pro D2

Bonjour et bienvenue sur Rugbyrama pour suivre le direct commenté du match de la 30e journée de Pro D2 entre Angoulême et Béziers.

Soyaux-Angoulême est sauvé et n’a donc plus rien à jouer. Une victoire face au 3e du championnat terminerait la saison sur une bonne note.



Béziers est sous la menace de Grenoble et de Dax. Les Biterrois doivent s’imposer pour recevoir en barrage.

Pro D2 2mt 80'+ Journée 30 11ème 62pts 80pts 3ème BD BO 3 Essais Lestremau 31'

Dubecq 58'

Masibaka 71' BD BO Tirs au but - 30 - 16 Mi-temps 13 - 6 Angoulême Béziers 11ème 62pts 80pts 3ème 10 20 30 40 MT 50 60 70 80 Le Live

Actions

Compos Actions Tirs au but 0 - 0 2ème mi-temps des prolongations 0 - 0 1ère mi-temps des prolongations 0 - 0 2ème mi-temps 17 - 3 71' Masibaka [17-3] Trans : Botica

64' Martins Par : Morand-bruyat

64' Lestremau Par : Brosset

63' Barka Par : Matu'u

58' Dubecq [10-3] Trans : Botica

57' Hoarau Par : Payrastre

55' Botica [3-3]

53' Amrouni Par : Akhaladze

53' Selma Par : Nkinsi

53' Tchelidze Par : Zabala

49' Dreuille [0-3]

47' Vartan Par : Zouhair

46' Dreuille [0-0] 1ère mi-temps 13 - 6 40'+1 Dreuille [13-6]

31' Lestremau [13-3] Trans : Botica

30' Espeut Par : Mazzella

29' Botica [6-3]

14' Botica [3-3]

10' Dreuille [0-3] Coup d'envoi à 21:00 Essais 31' Lestremau Trans : Botica

58' Dubecq Trans : Botica

71' Masibaka Trans : Botica Drops Pénalités 14' Botica 10' Dreuille

29' Botica 40'+1 Dreuille

55' Botica 46' Dreuille

49' Dreuille Cartons Remplacements 47' Vartan Par : Zouhair 30' Espeut Par : Mazzella

63' Barka Par : Matu'u 53' Tchelidze Par : Zabala

64' Lestremau Par : Brosset 53' Selma Par : Nkinsi

64' Martins Par : Morand-bruyat 53' Amrouni Par : Akhaladze

57' Hoarau Par : Payrastre Tirs aux buts Composition des équipes Titulaires

Remplaçants 1 Vartan

2 Barka

3 Boutemanni

4 Lemardelet

5 Nabou

6 Gibouin

7 Martins

8 Masibaka

9 Bau

10 Botica

11 Lestremau

12 Tilsley

13 Mau

14 Dubecq

15 Lafitte 1 Amrouni

2 Boulassel

3 Tchelidze

4 Benoy

5 Gayraud

6 Van Bost

7 Selma

8 Hoarau

9 Short

10 Dreuille

11 Plazy

12 Vacquier

13 Espeut

14 Courtaud

15 Glynn 16 Matu'u

17 Zouhair

18 Kitwanga

19 Morand-bruyat

20 Saubusse

21 Dalton

22 Brosset

23 Diakité 16 Fernandes

17 Akhaladze

18 Nkinsi

19 Ancely

20 Marques

21 Payrastre

22 Mazzella

23 Zabala Pro D2

La rencontre est arbitrée par M. Lespès.