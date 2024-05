Toulouse revenu de blessure et performant contre Paris, Ange Capuozzo veut laisser les frustrations derrière lui et peser dans le groupe pour les échéances à venir.

Indénialement, l’aventure toulousaine d’Ange Capuozzo est jusque-là parsemée de frustrations. La faute à plusieurs blessures mettant l’international italien à l’arrêt et l’empêchant d’enchaîner depuis son arrivée à l’été 2022. Dimanche, face au Stade français, il faisait son retour à la compétition près de trois mois après sa dernière apparition sous le maillot stadiste, laquelle remontait au 17 février et un succès contre Oyonnax. Parce qu’il avait été victime d’une fracture d’un doigt en fin de Tournoi des 6 Nations avec la Squadra Azzurra.

Revenu pour préparer la demi-finale de Champions Cup contre les Harlequins, il ne figurait pas (relevant d’une certaine logique) sur la feuille de match pour ce rendez-vous. Et a dû patienter une semaine supplémentaire pour être titulaire face à l’équipe parisienne. "Je me sens très bien, disait-il après le match. J’ai eu le temps de beaucoup travailler, notamment sur le plan physique. J’ai pu me soigner, progresser à chaque étape. J’ai fait ce qu’il fallait pour tenir les 80 minutes d’un match de cette intensité." En effet, Capuozzo a livré une excellente prestation. Particulièrement en jambes, il fut ainsi décisif sur l’essai de Paul Graou avec un franchissement net. "J’aurais aimé toucher un peu plus de ballons encore mais je suis très heureux pour le collectif", ajoutait-il.

"Participer à ce sprint final"

Comme certains de ses coéquipiers, et malgré le retard inévitable pris sur la concurrence pendant son absence, l’intéressé entend continuer à marquer des points en cette période cruciale. "On a la chance d’avoir un groupe qui très fort et vaste, soulignait Capuozzo. On a énormément de monde, on s’appuie tous les uns sur les autres et on l’a encore prouvé contre le Stade français. L’état de forme ne concerne pas que quelques gars, il est général, et c’est ce qui est important dans ce sprint final."

Même s’il n’est pas aisé de retrouver une place de choix dans un effectif qui tourne à plein régime ces derniers temps. "C’est évidemment un challenge, pour moi et pour les autres. Mais est-ce qu’avoir tout le monde qui veut gagner sa place et participer à cette fin de saison n’est pas ce qui fait notre force ? Durant toutes les minutes que je vais avoir, je vais essayer de prouver que je peux participer à ce sprint final." Avec forcément la finale "européenne" en ligne de mire, sept jours après le déplacement à Montpellier, même s’il est conscient de partir de plus loin.