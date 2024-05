Le pilier gauche du Lou revient sur la saison contrastée de son club et la difficulté de naviguer en bas de tableau avec trois derniers matchs décisifs. Il évoque aussi l’équipe de France, avec une émotion toute particulière au moment de jouer le dernier tournoi des 6 Nations.

Quel regard portez-vous sur cette saison si riche à vivre autant à titre collectif qu’individuel ?

C’est un peu contrasté. Nous ne faisons pas une grande saison avec le club. Et ça, c’est difficile à vivre. Je n’ai pas joué le maintien beaucoup de fois dans ma carrière, une fois à Perpignan quand nous étions descendus en 2014. J’avais oublié à quel point c’était usant mentalement et physiquement. C’est très très dur.

Au-delà des défaites, les semaines qui suivent peuvent être particulièrement difficile à vivre ?

Nous avons vraiment l’impression d’être parti sur un cycle de deux semaines où l’on revient et on se dit à peu près la même chose. Nous en prenons 40 à l’extérieur et il faut essayer de basculer pour gagner à la maison. C’est une saison vraiment particulière et nous n’avons pas l’habitude de vivre cela. J’espère que nous allons nous en sortir et en sortir grandi. Que cela va nous servir pour le futur.

Malgré un voyage à vide, l’équipe a présenté un meilleur visage à Toulon que lors de ses derniers déplacements. Est-ce qu’il y a donc un début de semaine avec moins de remises en question ?

C’est sûr que nous avons eu des lundis plus difficiles. Par rapport à l’état d’esprit, il n’y a rien à dire sur le match du week-end dernier. Nous avons montré que nous avons été présents. Nous avons réussi à surprendre un peu Toulon et nous à nous rassurer sur l’état d’esprit. Nous pouvons préparer la suite un peu plus confiant.

Et à titre personnel, comment vivez-vous cette saison avec notamment une belle parenthèse en bleu ?

Depuis que nous avons repris avec le Lou, j’ai eu la chance de faire un match de préparation à la Coupe du monde avec le XV de France en août. Ensuite, d’enchaîner sur le tournoi parce qu’il y a eu des blessés, mais tout ce qu’il y a à prendre, je le prends ! Je n’ai pas une grande expérience internationale donc c’est que du plus pour moi.

Après la période 6 Nations, avez-vous senti que vous aviez une certaine « fraîcheur » mentale par rapport au reste du groupe lyonnais ?

Oui, un peu. Car mine de rien, nous avons fini sur une victoire contre l’Angleterre avec les Bleus. Et cela nous a fait une petite pause dans cette saison compliquée.

Quelle émotion cela vous a procuré le fait d’évoluer en bleu avec votre frère Romain ?

C’est incroyable. Je pense que je ne m’étais jamais rendu compte de la chance que c’était. Car pour nous, c’est un peu une habitude de jouer ensemble. Mais je m’en suis vraiment aperçu quand nous avons commencé à enchaîner les matchs des Bleus tous les deux. Se dire que nous avons réussi à être là au même moment ensemble. Et nous avons pu réunir toute la famille à Lyon pour le dernier match du tournoi, avec tout le monde, même notre petit frère Killian, monté de Biarritz. C’est le plus beau souvenir rugbystique qui me restera avec mon frère.

Sébastien et Romain Taofifenua réunis avec le XV de France. Icon Sport - Hugo Pfeiffer

Est-ce facile d’être dans le même club que son frère au quotidien ?

Oh, c’est comme un collègue de travail, mais on se voit un peu plus que les autres (il sourit). Après, c’est sûr que nous n’avons même plus besoin de nous parler pour communiquer. Depuis tout petits, nous avons toujours été très proches. C’est hyper naturel. Nous avons la chance d’avoir fait de belles choses ensemble. Là, nous comptons les matchs, il nous en reste trois ensemble. J’espère que nous aurons la chance de jouer les trois, pour le club et puis pour nous aussi.

Alors que le sélectionneur Fabien Galthié était de passage à Lyon lundi, espérez-vous faire la tournée de cet été ?

Il y a du monde… Si le sélectionneur fait appel à moi, ce sera avec grand plaisir et beaucoup d’appétit que j’y retournerai cet été. J’espère faire partie du groupe. Même si j’avais été sélectionné en 2017, c’est un peu nouveau pour moi. Maintenant, que j’ai remis le pied dedans, j’ai envie d’y rester le plus longtemps possible.

Est-ce que le match aller face au Racing (22-20) a été l’un des tournants de votre saison ? Avec une défaite sur le fil.

Nous en avons un petit peu reparlé en début de semaine. Nous avions fait un gros match sans gagner puis après nous avions perdu la semaine d’après à la maison (devant le Stade français ndlr). S’il y a une erreur à ne pas reproduire, c’est celle-là. De ne pas penser que parce que nous avons fait un gros match à Toulon, nous allons automatiquement faire un gros match à la maison la semaine d’après. Il faut vraiment bien préparer ce match… et attendre « Josh » (Josua Tuisova, ndlr) (il sourit).

Après le match à Bordeaux fin décembre, vous aviez eu des mots forts, incitant à la prise de conscience du groupe que le club était en danger. Trouvez-vous que le groupe a mis un peu de temps à intégrer qu’il jouait avant tout sa survie ?

C’était peut-être un peu tôt pour en parler, mais je sentais que dans notre saison, nous n’étions pas prêts à basculer sur le haut du tableau. Les mots ont été forts mais je ne les regrette pas car nous voyons où nous en sommes aujourd’hui et si nous ne nous étions pas préparés un minimum, il y aurait pu avoir un accident. Et la réalité du championnat, c’est que lorsque tu n’es pas capable de gagner à l’extérieur, c’est compliqué d’espérer autre chose que le maintien.

Quatrième équipe à domicile et quatorzième à l’extérieur, quelle est la vraie valeur de ce Lou ?

Je pense que nous avons lâché trop de matchs trop facilement et c’est mentalement qu’il y a un souci dans notre effectif. Ce sont des points qui ont été bien identifié par le staff et celui-ci travaille bien sur cela. Il nous reste un match à l’extérieur (Montpellier ndlr) - peut-être le plus important de l’année -, à nous de bien le préparer sur cet aspect-là. C’est vraiment quelque chose que l’on essaie d’améliorer.

Comment appréhendez-vous les trois derniers matchs de championnat ?

Nous avons la chance d’avoir les cartes entre nos mains. À nous de jouer trois « finales ».

Qu’est-ce qui fait votre force au Matmut Stadium de Gerland ?

Je ne sais pas si c’est le fait de savoir nos familles dans les tribunes, d’avoir nos repères sur le terrain… Mais c’est différent, nous sommes complètement libérés. Nous ne fermons pas le jeu et c’est ce qui fait notre force à domicile. Je suis content, car à Toulon, cela a failli nous sourire. Notre ADN, c’est de jouer et il ne faut pas fermer le jeu.