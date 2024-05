À deux points des places qualificatives, le CO se déplace avec un beau challenge à relever. Ce déplacement marquera un tournant majeur.

À 240 minutes du baisser de rideau de la phase régulière, Castres reste en course pour les phases finales. Au regard de sa dynamique au sortir de l’hiver, avec quatre défaites de rang en mars, c’est, en soi, une première bonne chose. Il s’en est fallu d’un point face à Montpellier (25-24), comme cela avait déjà été le cas face à La Rochelle (27-26)... "Cette victoire était impérative car elle nous permet de continuer à croire en notre objectif de début de saison qui est de finir dans les six premiers, relève Julien Dumora. À trois journées de la fin, nous sommes toujours vivants malgré les hauts et les bas."

Avec quatorze points d’avance sur Montpellier, le maintien du CO ne laisse plus guère de place au doute et pourrait même être acté dès ce week-end. Les Tarnais sont animés par une énergie positive et par cette adrénaline propre aux rencontres couperet du printemps : "Il va y avoir une course folle sur les trois derniers matchs, il faut s’y jeter avec toute l’énergie possible. Il n’y a plus de calculs à faire, ce n’est plus le moment de ressasser les matchs ratés… Ça devient excitant." Et d’autant plus aventureux : "Pour nous, chaque rendez-vous sera un match de phase finale et la moindre défaite condamnerait notre objectif", pose l’arrière.

"Si on commence à subir…"

À cet égard, le détour par l’Auvergne, samedi, marquera un tournant dans le parcours tarnais : "On sait où on va mettre les pieds. Clermont est une équipe très en forme, en confiance. On s’attend à un match très physique, avec beaucoup d’intensité. On est prévenus. Et puis il y a l’atmosphère que l’on connaît autour. Michelin est un stade magnifique pour jouer au rugby, c’est toujours euphorisant de se présenter là-bas."

Et risqué, comme le CO a souvent pu le constater ces dernières années avec une douloureuse moyenne de 42 points encaissés sur les cinq dernières années : "C’est évident, notre défense aura un rôle primordial. Clermont est une équipe très physique avec de gros porteurs de balle aussi bien derrière que devant. Quand l’ASM joue dans l’avancée, elle s’emballe et arrive à mettre de la vitesse. On sait que si l’on commence à subir, elle sera dure à arrêter."

Si Castres ne hausse pas le curseur en défense, comme ça avait été le cas à Toulouse, Lyon ou Perpignan, l’après-midi pourrait être longue…