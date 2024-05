Si les deux équipes n’avaient plus rien à jouer, ce vendredi soir, avant de s’affronter dans cette 30e et dernière journée de Pro D2, Colomiers et Valence Romans se sont offert une belle bataille sur la pelouse de Michel-Bendichou. Après une rencontre très enlevée mais sans grand rythme, ce sont finalement les Valentinois qui se sont imposés 23 à 14, décrochant leur première victoire à l’extérieur de la saison.

Il aura fallu attendre la 30e et dernière journée pour voir Valence Romans s'imposer hors de ses bases. Les hommes de Fabien Fortassin, blessés après leur défaite subie face à Aurillac le week-end dernier à domicile, voulaient bien faire à l'occasion de cette ultime rencontre de la saison sur la pelouse de Colomiers. Les Damiers, plus incisifs offensivement comme défensivement, ont pu profiter de son arme principale, Lucas Méret, pour (enfin) décrocher cette victoire tant attendue au-delà de la Drôme.



Coup de sifflet final à Colomiers



Et ce sont dès les premières minutes de jeu que les Valentinois prennent le jeu à leur compte. Bien servi par son ailier Noé Perret, le demi de mêlée Léopold Dupas, qui fêtait ce soir son 50e match sous les couleurs drômoises, vient aplatir le premier essai de la rencontre, transformé sans problème par Lucas Méret (0-7, 10'). À peine remis de ces premiers points inscrits, Colomiers prend l'eau en défense, et c'est ce même Léopold Dupas, l'ancien columérin, qui sert au pied Adam Vargas, qui inscrit là son quatorzième essai de la saison en coin… transformé par Lucas Méret au quart d'heure de jeu (0-14, 15'). Plus d'informations à suivre…