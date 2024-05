Le Stade rochelais, toujours candidat au titre ? Revivez viàMidol – Des Mauls et Débats

Éliminé en quart de finale de Champions Cup, en difficulté en Top 14 et pas assuré de voir la phase finale, le Stade rochelais joue-t-il encore le titre ? L'émission Des Mauls et Débats évoque la forme actuelle des Maritimes.

Actuellement sixième de Top 14, et pas assuré de terminer dans les six, le Stade rochelais est en grande difficulté en championnat avec une dernière gifle face à l’UBB. Les hommes de Ronan O’Gara jouent-ils encore le titre ? Nos journalistes se poseront la question dans l’émission des Mauls et Débats.