Promu la saison dernière, les Viennois ont terminé la saison avant-derniers et doivent jouer leur maintien en Nationale, ce dimanche, sur la pelouse de l’Olympique Marcquois. Dans un contexte particulier, endeuillé par le décès de son joueur Pierre-Mathieu Fernandes, le club doit profiter de ce match de barrage pour voir la lumière au bout du tunnel.

"C’est sûr, sur le plan comptable c’est une année forcément compliquée". Le manager du CS Vienne, Philippe Buffevant, ne se voile pas la face. Il sait que lui et ses joueurs ont connu une année difficile en Nationale. Pourtant, malgré une saison régulière terminée à la 15e place, avec seulement trois matchs gagnés, ce dernier souhaite tirer du positif : "Je dirai que les joueurs ont quand même progressé, même si ça ne se voit malheureusement pas sur le terrain."

Vienne a connu une promotion inattendue l’année dernière et souhaite désormais poursuivre son aventure dans la troisième division du rugby français : "Quand vous gagnez sportivement le droit d’évoluer au-dessus, ce sont les joueurs qui décident. Aujourd’hui, nos joueurs veulent jouer à l’échelon supérieur. Alors c’est clair que ça nous est tombé dessus (la promotion l’année dernière). Même si c’est compliqué, ça reste des moments vraiment privilégiés, ça permet toujours de progresser et de voir à quoi ressemble le haut niveau. Est-ce qu’on aurait fait une meilleure saison en Nationale 2 ? On n’en saura rien, mais je ne crois pas qu’on ait volé ce qui nous est arrivé cette année."

Retrouvailles avec Marcq-en-Barœul

Avant cette rencontre décisive, le club auvergnat n’a plus joué depuis le 27 avril dernier et a donc dû gérer cette longue période de trois semaines sans opposition : "On ne sait pas exactement si ça va être bon ou pas. On a gardé nos semaines types et le même volume d’entraînements. Cette période sans matchs a permis aux joueurs de se régénérer mentalement. Est-ce que ce sera bénéfique ? Je pourrai vous le dire seulement dimanche soir (après la finale). En tout cas on a tout fait pour que nos joueurs arrivent dans les meilleures conditions". Les Viennois retrouveront Marcq-en-Barœul (tout juste vaincu par Langon), qu’ils avaient déjà affronté en Nationale 2 la saison dernière. Le manager a bien pris le temps d’analyser le jeu des nordistes : "On a analysé à la vidéo en essayant de trouver des points faibles mais il n’y en a pas énormément. C’est une équipe solide et homogène qui termine la saison en boulet de canon."

Vienne se déplacera sur la pelouse de l’Olympique Marcquois et devra donc faire certainement face à une atmosphère hostile, qui est pourtant loin de faire peur à son manager: "C’est une chance de jouer ce genre de matchs. C’est une finale. Il faut que cela nous galvanise. On a joué dans de très bonnes ambiances cette année. Les joueurs ont la chance d’avoir des émotions comme ça, devant des publics nombreux et chaleureux donc plutôt excités de jouer une rencontre comme celle-là."

Un contexte particulier

En plus d’avoir connu une saison difficile, c’est un contexte très particulier qui entoure le CS Vienne depuis une dizaine de jours, avant l’un des matchs les plus importants de sa saison. Les Viennois sont endeuillés par la perte de leur coéquipier, Pierre-Mathieu Fernandes, décédé dans un tragique accident de voiture le 4 mai dernier. Le président du club, Yan Arnaud, explique l’atmosphère qui pèse ces derniers jours : "On est passé par toutes les émotions avec cette promotion l’année dernière, on avait l’impression de marcher sur l’eau, que tout allait bien mais finalement on te rappelle que tu n’es pas grand-chose dans ces moments-là. On est à nouveau passé par toutes les émotions. C’est beaucoup de tristesse, d’incompréhension, on a mis tout en place pour accompagner les personnes qui le souhaitait."

Dans la tourmente et la tristesse, il évoque également ce match de barrage qui se présente à ses joueurs, avec l’espoir de voir la lumière au bout du tunnel : "Chacun peut réagir différemment. Vendredi on a la cérémonie religieuse, dimanche on joue une finale. Évidemment c’est important pour nous de gagner ce match, mais cela ne reste que du sport. J’ai une pensée émue pour la famille, perdre un enfant ce n’est jamais simple. On a des joueurs qui sont touchés et il faudra apprendre à vivre avec. Il faudra rebondir, ça passera peut-être par une victoire ce week-end". L’état d’esprit des Viennois n’a pas changé, malgré la terrible nouvelle tombée en début de mois. Le manager Philippe Buffevant l’affirme : "Je sens les joueurs plutôt concernés, avec un esprit de combattant. Ils savent que s’ils ne sont pas meilleurs que Marcq-en-Barœul, ils perdront. C’est aussi simple que cela."

On avait besoin de passer à autre chose

Durant quelques jours, un report du match a été évoqué par le club, nous explique le président : "Je me suis posé la question assez rapidement, mais en discutant avec le manager Philipe Buffevant, on s’est dit qu’on avait besoin de passer à autre chose. Tout le monde a désormais envie de basculer sur la saison prochaine." Vienne donnera tout pour passer cette étape difficile, sportivement comme en dehors.

Entre deuil et compétition, le CS Vienne connaît donc des derniers jours mouvementés. Il faudra sans doute une victoire ce week-end pour faire un premier deuil de son joueur. Avant le match, le club nordiste rendra hommage à Pierre-Mathieu Fernandes : "Le club de Marcq-en-Barœul a gentiment proposé de faire une minute d’applaudissement avant le match et on les remercie. Il faut aussi savoir qu’on a dû recevoir près de milliers de messages d’hommages et franchement, dans ces moments-là, ça fait du bien de dire que notre sport a des valeurs d’entraide."