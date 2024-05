Ce week-end, plusieurs rugbymen ou anciens rugbymen seront mis à l’honneur en portant la flamme olympique à Toulouse et Auch. Romain Ntamack, Vincent Clerc, Antoine Dupont… Il y a du talent à revendre.

Ce vendredi soir, Antoine Dupont conclura le relais dans la ville de Toulouse en allumant le chaudron d’Ernest-Wallon. Un grand moment à venir pour le capitaine du XV de France et du Stade toulousain. Avant lui, un de ses coéquipiers actuels aura lui aussi porté la flamme olympique. On parle ici de Romain Ntamack.

Le demi d’ouverture fait lui aussi partie du relais… tout comme son père Émile. La famille tout entière va vivre un moment un peu spécial puisqu’Émile Ntamack va transmettre la célèbre torche à son fils qui fait aujourd’hui les beaux jours des Rouge et Noir mais aussi de l’équipe de France.

Au total, six joueurs ou anciens joueurs du Stade toulousain ont été retenus pour participer à la fête. En plus des trois cités au-dessus, on retrouvera sur le parcours Maxime Médard, David Berty et Vincent Clerc. Ces trois hommes ont brillé avec le maillot du club haut-garonnais sur les épaules.

Jelonch et Riva à Auch

Ce samedi 18 mai, deux autres acteurs du rugby français vont se mettre en ordre de marche. Anthony Jelonch – actuellement en pleine réeducation de sa rupture des ligaments croisés du genou droit – et Paulin Riva vont porter la flamme olympique dans les rues d’Auch. Le capitaine actuel de l’équipe de France de rugby à sept a été formé au RCA, tout comme le troisième ligne de Toulouse.

Il y a quelques semaines, Jelonch avait avoué sa fierté de faire partie de l’aventure : "Si on m’avait dit, il y a quelques mois, que j’allais porter la flamme olympique, je ne l’aurais pas cru. C’est certain. Je suis très heureux de faire partie des 11 000 porteurs en France. En ce qui concerne mes proches, ils ont été aussi surpris que contents pour moi. Comme je le dis un peu plus haut me concernant, ils n’auraient jamais imaginé me voir porter la flamme olympique, ce qui est normal. Cela reste un honneur pour toute personne qui a cette chance. Je vais bien en profiter !"