Le match entre Brive et Biarritz a répondu à toutes les attentes et même bien plus. Mais c'est grâce aux fondamentaux du rugby qu'il a pris une autre dimension. Le manager Pierre-Henry Broncan n'a pas manqué de le rappeler en conférence de presse.

Du suspense, des rebondissements, de la tension... Les 12776 spectateurs (record de la saison) du Stadium municipal en ont eu pour leur argent ! La fin de match tout particulièrement a été riche en émotions, avec l'essai au bout du bout du temps additionnel, et l'explosion de joie de tout un stade. « C'est ce que j'avais dit aux joueurs avant le match. Il n'y a que le sport pour procurer des émotions pareilles, des choses incroyables parfois, réagissait Pierre-Henry Broncan, manager du CA Brive. On est très heureux ce soir de se qualifier. Parce qu'autrement, notre match n'est pas bon du tout. » Et c'est là que le scénario du match, son écho auprès autant de personnes lui donnent raison. Notamment sur son éloge d'un certain rugby, qu'il va développer plus loin.

Pierre-Henry Broncan avec ses joueurs après la fin de match. Stéphanie Biscaye

L'essai de la 83e ? C'est un ballon porté poussé par toute l'équipe corrézienne, trois-quarts compris, qui en est à l'origine. Celui d'avant, conclu par Sadrugu ? C'est une mêlée pénalisée en faveur des locaux qui permet au remplaçant de se jeter dans l'en-but. « Il y a eu de beaux affrontements en mêlée, reconnaissait le talonneur Lucas Da Silva. Franchement, ça a été un gros match là-dessus. »

Beaucoup d'engagement à défaut de précision

« Quand on rate la pénaltouche à trois minutes de la fin, j'ai du mal à y croire, reprend Broncan « fils ». Puis on va se chercher ce dernier ballon après la sirène. Et le ballon porté dans le rugby actuel, c'est l'arme numéro un à maîtriser. On l'a vu ce soir, ça n'est pas joli, il n'y a aucune passe mais ça me plaît, tout comme aux passionnés en tribunes. C'est collectif et notre sport est collectif. Comme en mêlée et en défense, on est obligé d'être côte à côte, et de s'aider. Je ne connais pas une équipe qui performe sans ces valeurs-là. »

Le manager a apprécié le caractère et l'aptitude au combat de ses hommes. Stéphanie Biscaye

Ils auront parfois manqué de réalisme, comme après cette longue séquence devant la ligne au milieu de la première période, de maîtrise des émotions, juste après le sauvetage très musclé (et controversé) de Yann David sur Mathis Ferté, sorti sur civière. Ou encore, de sagesse tactique dans le deuxième acte. Mais leur engagement fut total. « Je déteste le rugby à toucher, le rugby à VII, les matchs amicaux... Quand on fout des matchs comme ça avec du suspense, des accrochages, j'aime ce rugby-là, lançait Pierre-Henry Broncan. On marque sur ballon porté, le public se lève... » Et comme ce dernier l'a rappelé, ce « territoire de rugby » a su savourer ce moment-là pour communier avec les joueurs. Le CAB est qualifié, et la Corrèze l'a bien fêté.