La légende All Blacks, Ma’a Nonu, s’est exprimée dans le podcast Kick Offs and Kick Ons sur les différents championnats dans lequel il a évolué ainsi que sur le choix des franchises Springboks de rejoindre l’europe.

Le Top 14 est-il le meilleur championnat du monde ? Pour Ma’a Nonu, invité dans l’émission Kick Offs and Kick Ons, ça ne fait aucun doute : "Je pense que le Top 14 est deux crans au-dessus du Super Rugby. […] Je n’ai pas mentionné la Premiership et l’United Rugby Championship car je n’y ai pas joué, mais je dirais qu’ils arrivent en deuxième et troisième ou deuxième ex æquo". L’ancien All Black explique cette domination du championnat tricolore : "Il y a les meilleurs joueurs du monde en Top 14".

Double champion du monde, triple vainqueur du Rugby Championship, Ma’a Nonu est une légende vivante et l’expérience acquise après 22 ans de carrière (encore en cours) donne forcément de la résonnance à ses propos. Actuellement en Major League Rugby aux États-Unis, il s’est également confié sur le développement du rugby américain : "La MLR n’en est qu’à ses débuts, elle a vu le jour il y a seulement sept ans. C’est une compétition faite pour développer les joueurs américains et de nombreux joueurs qui ne peuvent pas évoluer en Super Rugby ou en Europe viennent en Amérique".

"L’Afrique du Sud a touché le jackpot"

Si l’ancien trois-quarts centre du RC Toulon estime que le Super Rugby est encore un bon championnat car "il y a les Australiens et néo-zélandais" malgré une "souffrance" dûe à une mauvaise exposition, il admet aussi que la décision prise par les franchises sud-africaines de rallier le rugby européen porte ses fruits : "L’Afrique du Sud a touché le jackpot, […] leurs franchises deviennent de plus en plus fortes. Les Stormers ont gagné le championnat dès la première année". Meilleur championnat ou non, une chose est sûr le championnat français attire les plus grands joueurs et ne cesse d’accroître son attractivité au fil des années.