Antoine Dupont a allumé le chaudron olympique ce vendredi en fin d’après-midi à Toulouse. Au milieu du Stade Ernest-Wallon, le demi de mêlée du XV de France partage son émotion.

Quelles émotions vous traversent après avoir allumé ce chaudron ?

C’était un moment très fort. Nous avons vu des gens pleins de ferveur et d’enthousiasme à l’idée de recevoir ces Jeux dans quelques mois. Ils ont envie de pousser derrière nous et c’est pour cela que cette flamme est aussi importante : elle permet de lancer ces Jeux sur le territoire.

Qu’est-ce que ça vous a fait de pénétrer sur la pelouse avec ce public en folie ?

C’est assez particulier d’y rentrer seul avec une torche dans les mains. D’habitude, on est plutôt quinze avec un ballon ! C’était un sentiment différent mais agréable de sentir cette ferveur. Evidemment, en plus avec le rugby ici, à Toulouse, on a vraiment vu les gens essayer de se rassembler.

Au terme d’un long relais, qui aura duré toute l’après-midi, et d’une belle fête à Toulouse, c’est le demi de mêlée du XV de France Antoine Dupont qui a allumé la vasque olympique au milieu du stade Ernest-Wallon ce vendredi.https://t.co/ypFDnWmUjs — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) May 17, 2024

On vous a vu prendre votre temps… Pourquoi ?

On m’a dit de ralentir. Je ne savais pas s’il fallait courir ou marcher. C’était aussi pour que tout le monde profite du moment. Évidemment, pour nous avec la torche c’était un moment immense mais aussi pour les autres. C’est pour ça qu’il fallait profiter un maximum.

Pensez-vous qu’un événement pareil peut aider le rugby à sortir de son image de sport de niche ?

Bien sûr. On sait l’envergure médiatique que peuvent avoir les Jeux olympiques. Faire entrer notre discipline, même si c’est par le rugby à 7, lors des JO de Rio en 2016, ça ne peut être qu’un plus pour permettre de développer le sport. On a vu qu’il y avait pas mal de Français qui se sont découverts à suivre le rugby à 7. Dès qu’une équipe de France a des résultats, les gens ont envie de la soutenir.

Vous vous êtes dit quoi avec Romain Ntamack ?

Pas grand-chose, il y avait surtout le bruit des tribunes ! On s’est appliqué pour ne pas manquer la passation. Nous nous connaissons assez bien donc nous n’étions pas trop inquiets.

Vous aviez peur que la flamme s’éteigne ?

Ils nous ont bien briefés avant en disant que ça ne risquait rien avec le vent et la pluie donc ça va !