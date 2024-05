Didier Codorniou brigue la présidence de la FFR et reçoit le soutien de Rive, Maso et Guirado

"Le petit prince" a reçu mardi dernier, le journal Midi Olympique, dans son village Gruissan. C’est là dans le club house du club de rugby local, qu’au cours d’un entretien exclusif, il a révélé qu’il se lançait dans la course à la présidence de la FFR, dont les élections auront lieu le 19 octobre prochain.

C’était un passeur hors pair sur les terrains. Un joueur légendaire du XV de France, champion de France d’abord avec Narbonne en 1979, puis avec Toulouse en 1989. Didier Codorniou, dit le "petit prince", est en avance sur le rendez-vous fixé et patiente sous la pluie sur le parking du stade de rugby de Gruissan. Cette petite station balnéaire de Méditerranée dont il est le maire depuis 2001, réélu à chaque fois au premier tour, où tout a débuté.

L'entretien complet est à retrouver ici !

"J’attache beaucoup d’importance aux symboles et le lieu de cette annonce, ici sur le stade de rugby de Gruissan où nous nous trouvons, est chargé d’histoire, d’émotions pour moi”, nous glisse-t-il au moment de nous accueillir. Il se réfugie dans le club house et partage un café avec monsieur Henry Broncan qui répond à notre interrogation de le trouver aussi loin de son Gers. "Je n’y vis plus que trois mois dans l’année, le reste du temps je suis Gruissanais."

Pendant près de deux heures, Didier Codorniou va expliciter sa démarche. Il balaie tout d’abord d’un revers de la main, tout envie d’une campagne faite de coups bas et de petites phrases contre l’adversaire. "J’ai longtemps joué au rugby et, si j’aimais l’évitement, j’y ai quand même pris des coups. J’ai le cuir épais, je crois que je l’ai démontré dans mon parcours politique. Mais je ne suis pas dans la polémique et je ne le serai pas, je l’ai d’ailleurs dit il y a quelques semaines à Florian Grill et nous nous rejoignons sur ce point. Je préfère défendre nos propositions, notre vision. Je refuserai de répondre aux attaques personnelles. Pour moi, un président doit être au-dessus de la mêlée."

A lire aussi : Exclusif Midi Olympique – Didier Codorniou annonce sa candidature à la présidence de la FFR : "J’y vais pour fédérer et gagner"

Surtout il révèle à Midi Olympique, outre sa candidature, la première étape de sa campagne qui se veur originale. “Dès ce vendredi, mon équipe va donc faire parvenir à l’ensemble de ces clubs un questionnaire d’une quinzaine d’interrogations, pour connaître leur sentiment et leurs doléances. L’idée est d’enrichir notre projet et même notre équipe. Je suis très attaché à la démocratie participative. On ne peut pas se projeter, prendre une décision si nous n’avons pas consulté avant. Cette consultation était, pour moi, une condition sine qua non à ma candidature. Je suis très attaché au "nous". C’est ensemble que nous allons gouverner”.

Enfin, il livre également les premiers noms qui figureront sur sa liste et ses soutiens. Parmi eux, Jo Maso et Jean-Pierre Rives, qui seront co-présidents de son comité de soutien nommé "100 % Rugby". "Ils m’ont dit oui tout de suite. Ce sont deux beaux compagnons de route. […] Ils doivent nous permettre de nous rassembler autour de notre projet."

Ancien capitaine du XV de France et figure centrale du rugby catalan, Guilhem Guirado (74 sélections) devra également tenir une place importante dans le projet porté par Guilhem Guirado. "C’est un homme de terrain, ancien capitaine du XV de France. Un homme droit. Il peut nous amener beaucoup et il devrait, s’il l’accepte, être présent sur notre liste. Guilhem incarne des valeurs dans lesquelles je me reconnais."