Dans une rencontre où les Toulousains avaient décidé de faire tourner avant leur finale de Champions Cup, Montpellier n’a jamais su se mettre au niveau de la jeune garde rouge et noire et s’incline 22 à 29. Encore une fois Guillaume Cramont s’est montré excellent alors qu’Auguste Cadot est passé à côté de sa rencontre.

Les tops :

Mathis Castro-Ferreira

Avant la rencontre le staff toulousain avouait que les joueurs présents à Montpellier avaient peu de chance de postuler à Londres, il a encore prouvé qu’il avait toute sa place avec les "grands". Opportuniste, il suit bien un coup de pied de Germain et inscrit le premier essai des siens. Sur le deuxième il sort bien les bras et parvient à faire jouer autour de lui, malgré deux Montpelliérains sur le dos. Pour compléter le panel du troisième ligne moderne il inscrit le troisième essai des Rouge et Noir tout en puissance. Pour le reste, comme a son habitude il se propose toujours dans la ligne. Il termine son match avec sept plaquages pour zéro manqué et quatre défenseurs battus.

Guillaume Cramont

Le jeune talonneur toulousain est décidément plus qu’une doublure. Il l’a encore montré sur la pelouse du GGL Stadium. Dans cette équipe rajeunie il est apparu comme un vrai leader, dans le combat d’abord, dans les attitudes aussi. Bien placé dans le jeu courant il bat trois défenseurs et perce la défense cistes en amont du premier essai des siens. Toujours volontaire en défense, il ne manque aucun de ses cinq plaquages. Il a encore fait mieux que suppléer la doublette Mauvaka – Marchand.

Gabriel Ngandebe

L’ailier héraultais n’a pas eu grande munition à se mettre sous la main et heureusement pour les Toulousains. Chaque fois qu’il a touché le ballon il a fait des différences et mis les hommes d’Ugo Mola sur les talons. Il aurait même pu inscrire un magnifique essai de funambuliste mais la faute de Bituniyata (carton jaune sur l’action) l’en a empêché. Symbole de son match il joue vite une pénalité et perce la défense, mais trop esseulé il perd le cuir. En défense il réussit les sept plaquages qu’il a tentés.

Avec ses jeunes pousses, le Stade toulousain s'impose sur la pelouse du MHR !



Les flops :

Cobus Reinach

Le demi de mêlée sud-africain inscrit certes deux essais, en suivant parfaitement les attaques des Montpelliérains. Mais sa rencontre n’est pas à la hauteur du double champion du monde qu’il est. D’abord, il offre le premier essai aux Rouge et Noir sur un plateau, en manquant son renvoi aux 22 mètres, puis se fait piéger par le coup de pied de Germain dans l’en-but et ne peut que regarder Castro-Ferreira aplatir. Il est en plus pénalisé dans un ruck, échappe un ballon sur une munition importante des siens et doit faire mieux sur certains de ses dégagements. Ses cinq plaquages manqués ne jouent pas en sa faveur.

Auguste Cadot

Il est une des satisfactions de la dure saison montpelliéraine, mais le trois quart centre ne s’est pas montré à son avantage ce samedi après-midi. Peu en vue en attaque il ne fait pas les différences qu’il a l’habitude de faire au centre de la pelouse. Sa pénaltouche complètement manqué n’aide en plus pas le MHR.

Baptiste Erdocio et Luka Japaridze

Les deux piliers cistes ont trop souffert dans un secteur essentiel pour leur poste : la mêlée. Alors qu’ils s’avançaient face à deux jeunes toulousains et avaient l’expérience pour eux, ils ont trop souvent été pénalisés et coûté de précieuses munitions à leur équipe. Si les deux se sont montrés actifs en défense, respectivement 15 et 8 plaquages, ils ont oublié l’essentiel, "no scrum no win".

Arthur Retière

Il faisait partie des anciens de cette équipe toulousaine et devait montrer l’exemple pour espérer se faire une place dans l’équipe qui foulera le Tottenham Hostpur Stadium. Sur son aile il ne s’est que trop peu fait remarquer, ou pour les mauvaises raisons. Pénalisé à deux reprises il discute en plus une décision arbitrale et fait reculer les siens de 10 mètres. Sur le premier essai adverse il est en retard et dépassé par Bridge. Volontaire au cœur du jeu où il a souvent dézoné, il n’a pas fait beaucoup de différence.