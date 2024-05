Dans un long entretien qu’il a réservé à Midi Olympique, l’ancien centre du XV de France annonce qu’il sera bien candidat à la présidence de la FFR, dont les élections se dérouleront le 19 octobre. Celui qu’on surnommait "Le Petit Prince" y dévoile ses ambitions et les axes forts de son projet.

Depuis plusieurs mois, votre nom revient comme possible candidat à la présidence de la FFR. Qu’en est-il ? Confirmez-vous aujourd’hui ?

Tout à fait. Nous nous engageons bel et bien dans la course à l’élection à la présidence de la FFR. J’attache beaucoup d’importance aux symboles et le lieu de cette annonce, ici sur le stade de rugby de Gruissan où nous nous trouvons, est chargé d’histoire, d’émotions pour moi. C’est à Gruissan, en catégorie benjamins, que j’ai découvert ce formidable sport qu’est le rugby. Là où ma carrière a commencé avant de m’amener à Narbonne, Toulouse, Villefranche-de-Lauragais. Je tenais à ce que ma déclaration de candidature se fasse dans ce lieu car le rugby est par essence un sport de transmission. On transmet le ballon à la personne qui se trouve derrière soi et ma candidature s’imprègne de ce principe : transmettre avec la volonté d’assurer l’avenir de notre sport, de le protéger. C’est pour cela que je m’engage. Ou plutôt, nous nous engageons car il y a une équipe derrière moi.

Quel a été votre cheminement pour aboutir à cette candidature ? L’été dernier, vous ne sembliez pas décidé…

Effectivement, le cheminement a été long. Je vous rappelle que j’ai été, par le passé, manager des moins de 20 ans à la FFR et même membre du comité de sélection qui existait jusqu’au premier mandat de Laporte à la tête des Bleus. Quand j’ai été élu, en 2001, maire de Gruissan, j’ai quitté ces postes. Le rugby a toujours fait partie de ma vie. Ces derniers mois, on est venu me solliciter pour m’indiquer d’y aller.

Qui ?

Notamment Michel Pebeyre, président de la commission des internationales et internationaux du rugby français. Et puis, il y a eu la Coupe du monde. Pendant celle-ci, j’ai ressenti des choses incroyables que ce soit devant mon écran de télévision ou en tribunes. Et je n’étais pas en corbeille présidentielle mais dans les virages des stades et même assez haut dans ceux de Marseille. J’étais avec le peuple du rugby. J’ai vibré comme tous les supporters et j’ai pu rencontrer des présidents, des anciens joueurs. Tout ceci a fait naître l’idée de constituer une équipe pour faire valoir les valeurs que je défends depuis toujours.

Comment allez-vous procéder ?

Tout d’abord, je dois préciser que je ne vais pas faire campagne contre une personne mais pour le rugby. Au départ, je souhaitais me donner un peu plus de temps de réflexion. Mais comme je souhaitais donner d’abord la parole aux clubs, car "l’institution club" est la base de tout dans notre sport, j’ai anticipé ma candidature. Dès ce vendredi, mon équipe va donc faire parvenir à l’ensemble de ces clubs un questionnaire d’une quinzaine d’interrogations, pour connaître leur sentiment et leurs doléances. L’idée est d’enrichir notre projet et même notre équipe. Je suis très attaché à la démocratie participative. On ne peut pas se projeter, prendre une décision si nous n’avons pas consulté avant. Cette consultation était, pour moi, une condition sine qua non à ma candidature. Je suis très attaché au "nous". C’est ensemble que nous allons gouverner. Nous le faisons depuis plusieurs mandats ici, à Gruissan, où en tant que maire, je donne la parole aux Gruissanais qui participent aux décisions de la vie de la cité.

Qu’attendez-vous de cette consultation ?

Que les présidents des clubs me disent leurs priorités. Je discute avec certains depuis plusieurs semaines, de manière informelle. La plupart me disent : "Nous avons un championnat domestique avec trop de déplacements et trop coûteux" ; "Nous sommes noyés de paperasse" ; "Le transport de nos équipes, c’est souvent 15 % de notre budget" ; "Surtout, il y a des périodes où on ne joue pas et de fait il n’y a pas de vie dans nos stades…"

Didier Codorniou - Candidat à la présidence de la FFR. Midi Olympique. - PATRICK DEREWIANY.

Et donc ?

On voit qu’en fonction des championnats ou des divisions, certains clubs ont dix-sept, dix-huit matchs dans une saison quand d’autres n’en jouent que dix ou onze. C’est un vrai problème. On m’a fait remonter que dans la catégorie des cadets, il y a une vraie perte d’intérêt. C’est de tout cela que, j’espère, que les présidents vont nous parler au travers de cette consultation. S’il y a d’autres sujets ou interrogations, tant mieux. Mais soyez certain d’une chose : toutes ces questions nous interpellent. C’est pour cela que nous voulons jouer collectif. Derrière cette consultation, nous rendrons publiques nos propositions pour gérer la Fédération.

Qu’est-ce qui guide votre démarche ?

Je veux être au plus près des acteurs. L’élection doit avoir lieu le 19 octobre et le temps est compté. D’ici là, nous souhaitons rencontrer tous les présidents des clubs, notamment les amateurs. Nous allons rayonner dans toute la France afin d’écouter les gens mais aussi nous présenter et leur faire part de notre programme. Mon engagement sera total, 100 % rugby. J’y vais pour gagner et fédérer.

C’est-à-dire ?

La FFR vient de passer une longue période de turbulences, qui a émoussé son image. Le temps est à l’apaisement, au rassemblement. Nous pouvons le faire rapidement. Le club de rugby, dans nos territoires, est une sorte de service public et j’y suis très attaché. Il réunit des générations entières, des gamines aux seniors, qui viennent de tous les horizons et partagent autour d’un ballon ovale. La Fédération doit bien les accompagner et, pour cela, il faut des structures adéquates avec des gens qui se dévouent pour les autres : les bénévoles.

Mon bureau sera le terrain, avec comme seul maître le sufrage universel

Avez-vous constitué votre équipe ?

Elle sera affinée en fonction des résultats de la consultation. Ce qui est sûr, c’est que je suis très attaché à l’éthique. C’est pour cela que je souhaite prendre le temps de la structurer et de l’harmoniser par territoire. Je me donne jusqu’à début juillet pour le faire et avoir des représentants dans toute la France. Toutes les Ligues doivent être représentées et, ceci dans une démarche paritaire ; je suis également très attaché. Quand j’ai été élu maire de Gruissan en 2001, il y avait déjà autant de femmes que d’hommes dans mon équipe municipale, alors que la loi ne l’exigeait pas encore. D’ailleurs, si je suis élu, mon vice-président délégué à la FFR sera une femme.

Qui ?

Patientez un peu, je ne peux pas encore vous le dire.

Envisagez-vous de faire appel à des personnalités de l’ancienne équipe "Laporte" ? Ou même à Serge Blanco et Jean-Claude Skrela, désormais dans l’opposition ?

Je veux des experts. Des gens qui ont une bonne connaissance du rugby, humanistes et avec une grande valeur morale. Nous serons intransigeants sur l’éthique et aussi tournés vers l’avenir.

Vous ne répondez pas...

Pour évoquer Serge Blanco et Jean-Claude Skrela, ils comptent parmi mes proches. J’ai eu la chance d’être entraîné par Jean-Claude et de jouer avec Serge. Je les consulte depuis quelques semaines et je m’enrichis de leur expérience. Sur l’équipe Laporte, je peux citer Patrick Buisson, que j’ai rencontré plusieurs fois, qui possède une valeur morale très forte, qui a une connaissance du territoire très fine et précieuse. Je peux aussi le consulter. Mais il y a un écart entre la consultation et être présent sur notre liste. C’est autre chose. Nous voulons être innovants, amener un vent nouveau.

Didier Codorniou - Candidat à la présidence de la FFR. Midi Olympique. - PATRICK DEREWIANY.

Quid des anciens internationaux ?

J’aime la personnalité de Guilhem Guirado qui s’est engagé ces derniers mois dans l’équipe dite "Laporte". C’est un homme de terrain, ancien capitaine du XV de France. Un homme droit. Il peut nous amener beaucoup et il devrait, s’il l’accepte, être présent sur notre liste. Guilhem incarne des valeurs dans lesquelles je me reconnais. Je l’ai rencontré plusieurs fois. Après, plus que des anciens internationaux, il faudra que tous les territoires soient représentés. Nous avons des sollicitations d’anciens joueurs. C’est aussi pour cela que nous avons monté une association, "100 % Rugby", qui sera notre comité de soutien en quelque sorte. Les deux coprésidents seront Jean-Pierre Rives et Jo Maso. Ils doivent nous permettre de nous rassembler autour de notre projet.

Ils s’engagent donc auprès de vous ?

Oui et je les en remercie. Ils m’ont dit oui tout de suite. Ce sont deux beaux compagnons de route.

Les deux dernières campagnes pour la présidence de la FFR ont été mouvementées, parfois même violentes. Avez-vous peur de prendre des coups ? On a du mal à voir "le Petit prince" distiller des phrases chocs…

J’ai longtemps joué au rugby et, si j’aimais l’évitement, j’y ai quand même pris des coups. J’ai le cuir épais, je crois que je l’ai démontré dans mon parcours politique. Mais je ne suis pas dans la polémique et je ne le serai pas, je l’ai d’ailleurs dit il y a quelques semaines à Florian Grill et nous nous rejoignons sur ce point. Je préfère défendre nos propositions, notre vision. Je refuserai de répondre aux attaques personnelles. Pour moi, un président doit être au-dessus de la mêlée. Je le répète, je ne suis pas candidat contre quelqu’un mais pour défendre un projet au service d’une ambition. Nous ne voulons pas décevoir. Pour cela, il faut être ambitieux et innovant. Nous le sommes, avec notre consultation et nous le serons avec nos mesures.

Il faut redorer l'image de la Fédération et en finir avec ces turbulences médiatiques

Avec quels moyens ? Ces derniers mois, on entend dire que la FFR est exsangue financièrement…

Je ne suis pas certain que la FFR soit au bord de la faillite, comme nous avons pu le lire. Je crois qu’elle possède des fonds propres qui permettent de voir l’avenir avec optimisme. Optimiste, je le suis. Il faut redorer l’image de la Fédération et en finir avec ces turbulences médiatiques. Que toute la famille soit à nouveau réunie. Il y a des hommes qui ont marqué différentes périodes, qui pour certains ont commis des erreurs. En même temps, ce n’est pas bon d’attaquer continuellement ces hommes et ces femmes qui ont mouillé le maillot. C’est peut-être une façon atypique de penser mais c’est ma personnalité et je la revendique. Je n’aime pas les faux-semblants, l’hypocrisie. J’aime la loyauté, la parole donnée.

Comment allez-vous structurer votre campagne ?

Il y a trois étapes. La première, c’est l’acte de candidature. C’est ce que je fais ici. La deuxième sera la consultation, j’y reviens car j’y crois beaucoup. Cela va nous amener énormément de matière, qu’il nous faudra façonner et intégrer à notre programme. Ensuite, la troisième étape, la plus longue, sera celle où nous visiterons l’ensemble des territoires pour présenter notre projet. Mon bureau sera le terrain, avec comme seul maître le suffrage universel. À la FFR, nous avons la chance d’être dans une démarche démocratique. C’est remarquable car aujourd’hui, les clubs ont la parole. J’aime la démocratie. On peut s’exprimer. Dire si on est d’accord ou pas. C’est une vraie richesse que l’on doit à la mandature Laporte (en instaurant le principe du vote direct des clubs, proportionnellement à leur nombre de licenciés, mettant fin au système des gros porteurs de voix, N.D.L.R.)

Quid de votre programme ?

Il y a deux mots qui seront forts : décentraliser et déconcentrer. Décentraliser, c’est redonner du poids aux territoires et notamment aux comités départementaux. Leur donner plus de pouvoir et le financer. On peut aller chercher des partenaires pour cela. La Fédération peut attirer encore plus de partenaires, aider les clubs aussi à améliorer leurs infrastructures afin d’augmenter la qualité de l’accueil, en étant le lien entre les clubs et l’Agence nationale du sport ou avec les collectivités territoriales, par exemple.

Et l’autre axe : déconcentrer ?

Il y a de vrais cloisonnements ou disparités territoriales, avec des Ligues qui sont plus fortes que d’autres. On ne doit pas isoler ou oublier les petites Ligues. C’est un des sujets qui nous alimente et qui sera très présent dans notre programme.

Quel est votre avis sur les relations entre le rugby professionnel et la Fédération ? La Coupe du monde 2023 avait permis une union sacrée qui semble s’être fissurée ces derniers mois…

On ne doit pas opposer Ligue et Fédération.

Quel regard portez-vous sur l’équipe de France ?

Nous devons faire le constat de l’échec, avec cette défaite en quart de finale de la Coupe du monde. Pourtant, l’équipe de France n’avait jamais eu autant de moyens pour travailler… L’objectif était d’arriver enfin à être champions du monde, raté. Il faut désormais réfléchir au pourquoi de cet échec et trouver le cadre qui permettra demain au XV de France d’atteindre la plus haute marche. Nous avons la chance d’avoir d’excellents éducateurs, que ce soit chez les filles ou chez les garçons, à VII ou à XV. Notre jeunesse parvient à dégager un haut niveau solide. À XV, chez les garçons, nous avons un réservoir très important et de qualité. Nous l’avons démontré avec les trois titres consécutifs de champions du monde des moins de 20 ans. À partir de ces éléments, c’est à la FFR et la LNR de trouver le bon modèle pour que les joueurs puissent jouer dans les meilleures conditions, aussi bien en club que lors des matchs internationaux avec le XV de France.

Selon vous, qu’a-t-il manqué aux Bleus lors du Mondial ?

C’est complexe de vous répondre en quelques phrases et ce serait présomptueux de ma part de vous livrer une solution. Ce que je peux dire, c’est que j’ai trouvé que, durant la compétition et sa phase de préparation, nous n’avons pas assez protégé les joueurs. Ce que font très, très bien les Néo-Zélandais, par exemple.

Détaillez, s’il vous plaît...

Les All Blacks ont quatre ou cinq stars dans l’équipe qu’ils savent épargner quand il le faut. Mais rien ne transpire, il n’y pas de polémique et tout se fait en famille. Je trouve que l’on a trop mis en avant certains de nos joueurs. On les a laissés se débrouiller et pas assez défendus dans certains moments, notamment lors de la deuxième moitié de la compétition. Or, il faut être humble, garder l’humilité. Nous avons failli sur ces points-là.

Pour terminer, qu’allez-vous faire de vos engagements politiques ? Resterez-vous maire de Gruissan et vice-président de la région Occitanie si vous êtes élu à la présidence de la FFR ?

L’élection a lieu le 19 octobre. C’est à cette date que j’aurai un choix à faire. Je prendrai mes responsabilités à ce moment-là.