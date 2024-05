Blessé pendant une grande partie de la saison, le trois-quarts centre australien a montré, en deux matchs, toute l’étendue de son talent.

Reece Hodge a marqué ses premiers points sous les couleurs de l’Aviron bayonnais. Enfin ! Il aura fallu patienter près de 10 mois pour voir le Wallaby, recrue phare de l’intersaison dernière, terminer une course dans l’en-but adverse. Il ne cacha d’ailleurs pas sa joie au moment de se relever (15e) face au public bayonnais en furie, lequel attendait, depuis longtemps, de voir la classe et l’élégance du centre, ballon en main. Son arrivée à l’été 2023 avait suscité de grandes attentes, mais une blessure tenace au pied l’avait empêché de dévoiler l’étendue de son talent aux supporters ciel et blanc. Son seul fait d’armes, à domicile, jusque-là ? Deux pénalités lointaines, certes, mais manquées face à Glasgow mi-décembre (11-12).

Lopez : "Il a été costaud mentalement"

La montée en puissance d’Hodge a commencé la semaine dernière, face au Racing. Elle s’est confirmée contre l’USAP, dans un match où l’ancien garçon des Melbourne Rebels a multiplié les courses tranchantes et s’est offert un doublé. "Je suis le plus heureux pour lui, tout simplement, a reconnu Camille Lopez après la rencontre. Reece a galéré, je me suis mis à sa place, il a été costaud mentalement. Quand tu es une star, que tu arrives dans un petit club comme le nôtre, il y a forcément beaucoup d’attentes. Malheureusement, on ne l’a pas vu de la saison. C’est la faute à pas de chance. Aujourd’hui, il s’en sort et il nous fait un grand match. Il a des qualités de déplacement, d’anticipation, de technique. Il n’a pas 70 sélections pour rien." Il n’est, aussi, pas très âgé (29 ans) et s’il arrive à enchaîner les performances de ce niveau, le public bayonnais va vite oublier ce début d’histoire raté. C’est d’ailleurs peut-être déjà fait…