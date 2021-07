En l’absence de Gaël Fickou, le staff de l’équipe de France vous a-t-il confié le leadership dans le secteur de l’organisation défensive ?

Il n’y a pas eu d’attribution particulière, mais la défense est de la responsabilité des joueurs qui évoluent au centre. Ce sera à ceux qui seront sur le terrain d’assumer ce rôle. Pour mon cas personnel, j’ai rejoint l’équipe de France toujours avec autant d’appétit et en essayant d’apporter au maximum au collectif. Après, c’est vrai que ça me fait bizarre d’avoir un peu plus de sélections que les autres joueurs. Mais, ce n’est qu’un détail, on essaie de travailler tous ensemble de la meilleure des manières.

Avez-vous tout de même l’impression que les joueurs qui vous entourent, moins expérimentés, se tournent naturellement vers vous pour obtenir des éclairages particuliers ?

Globalement, tous les joueurs sont demandeurs. Ceux qui ont un peu plus d’expérience essaient de les aider. Derrière, avec Gabin (Villière), Damian (Penaud) ou Teddy (Thomas), on essaie d’apporter tout ce qu’on nous a déjà transmis. On tente de donner quelques réponses pour avoir un gros collectif et se poser le moins de question possible sur le terrain. L’objectif : être prêt pour ce premier test.

Depuis la prise de pouvoir de Fabien Galthié, c’est la première fois que le XV de France va affronter une nation de l’hémisphère Sud. Quel regard portez-vous sur cette équipe d’Australie ?

Ce sera un gros test pour nous. L’Australie, c’est une équipe très athlétique, qui produit un gros volume de jeu. On a bien travaillé sur le jeu de cette formation qui est en reconstruction mais qui a déjà des bases solides.

Arthur Vincent XV de FranceIcon Sport

Justement, quels sont les matchs que vous avez observés et qu’avez-vous noté de particulier ?

On s’est appuyé sur les matchs que cette équipe a disputés contre la Nouvelle-Zélande et l’Argentine à l’automne dernier. Ça, c’est notre base de travail, mais depuis peut-être que cette équipe a fait évoluer son jeu. Sur ce que l’on a pu voir, c’est cette capacité à tenir le ballon, à jouer debout et à jouer, tout simplement, qui nous a interpellé. Ensuite, c’est une équipe, même si ce n’est pas la plus à l’aise sur les ballons de « turn-over », qui aime le jeu désorganisé.

Justement, avez-vous fait évoluer votre vision du jeu, notamment par rapport à ce système de "dépossession " ?

Non, je ne crois pas. Ce principe est une de nos forces, de nos caractéristiques. Mais on sait aussi s’adapter. Si l’on doit jouer au pied, on le fera. Ce sont les circonstances qui vont aussi dicter notre stratégie. Nous aurons un juste équilibre à trouver.

La qualité de la défense française avait été saluée après les premiers matchs de l’ère Fabien Galthié. En revanche, dans le dernier Tournoi des 6 Nations, quelques difficultés étaient apparues. Avez-vous mis l’accent sur ce secteur de jeu depuis votre arrivée en Australie ?

Le staff a insisté effectivement sur ce secteur de jeu et notamment sur l’état d’esprit qui va avec. C’est ce qu’il y a de plus important. Tous les aspects de la défense ont été vus. A ce niveau, c’est une arme. Si on veut exister et gagner des matchs, c’est un point crucial.

Toujours d’un point de vue technique, comment vous-êtes vous organisés, dans la mesure où il y a 21 nouveaux joueurs dans le groupe France, pour gérer les bizutages ?

(Il se marre) Ça, ça relève d’une très grande stratégie, mais ça appartient au groupe. Les traditionnels sketchs ont lieu tout au long de la semaine. Et je crois savoir que ceux qui ne sont pas encore passés ont toujours un peu la boule au ventre. Mais je peux vous assurer que nous sommes gâtés. Jusque-là, les sketchs ont été de grandes qualités, ce qui met un peu la pression sur les épaules de ceux qui ne sont pas encore passés.