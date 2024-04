Jonny Gray quitte Exeter avec effet immédiat, annonce le club anglais ce mardi. Le deuxième ligne écossais (30 ans ; 77 sélections) a déjà signé avec Bordeaux-Bègles pour la saison prochaine et va "explorer d’autres opportunités" jusqu’à la fin de l’exercice 2023-2024.

Jonny Gray n’aura joué aucun match avec Exeter cette saison. Blessé et indisponible depuis le 30 avril 2023, le deuxième ligne écossais (30 ans ; 77 sélections) quitte les Chiefs avec effet immédiat, annonce le club anglais ce mardi. Membre phare de l’équipe dorée de 2020, titrée en Premiership et Champions Cup, Jonny Gray a disputé 48 matchs avec les Chiefs. Mais l’état physique de l’Écossais a visiblement eu raison de sa saison, comme l’explique Rob Baxter. "Jonny a joué un rôle important dans notre parcours ces dernières saisons. Il a été une figure importante de notre équipe, avec son expérience internationale et le physique qu’il apporte aux matchs. Il a connu une certaine frustration suite à des blessures à la fin de son séjour avec nous, mais je suis sûr que Jonny fera tout ce qu’il peut pour revenir plus fort alors qu’il passe à la prochaine étape de son parcours de rugby. J’aimerais remercier Jonny pour tout ce qu’il a donné au maillot des Chiefs, et je sais que le club et les fans se joindront à moi pour lui souhaiter tout le meilleur pour l’avenir" affirme le directeur du rugby d’Exeter.

Thank you, Jonny \ud83d\ude4c



Jonny Gray is set to leave Sandy Park with immediate effect to explore other opportunities.



\ud83d\uddde\ufe0f: https://t.co/Byb6keQ3i2#JointheJourney pic.twitter.com/lBT3z0FViY — Exeter Chiefs (@ExeterChiefs) April 23, 2024

Gray s’est engagé à Bordeaux-Bègles

Pour rappel, le deuxième ligne écossais s’est engagé avec l’Union Bordeaux-Bègles à partir de la saison prochaine. Jonny Gray viendra notamment compenser les départs de Thomas Jolmès, Kane Douglas et Jandré Marais à l’intersaison. Alors qu’il n’a plus joué depuis un an, Gray devra retrouver du rythme pour devenir un véritable atout de l’UBB.