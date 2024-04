Le Top 14 et la Pro D2 connaissent un engouement inédit dans les différentes enceintes des deux championnats. Alors que Bordeaux-Bègles et Chaban-Delmas trônent en tête, le Stade français et Pau connaissent une nette progression, tout comme Béziers en Pro D2.

Est-ce le fruit récolté de la graine Coupe du monde ? Probablement. Est-ce la conséquence d’un championnat plus serré que jamais et donc plaisant et attractif ? Pour sûr ! Une chose est certaine, le Top 14 est en pleine bourre et les chiffres l’attestent. Bordeaux-Bègles, grâce à son équipe de feu et son stade à grande capacité, est premier sur les affluences du Top 14 avec 27 656 supporters. Toulouse (19 823) et Toulon (17 276) complètent le podium. Toujours dans l’élite, les supporters parisiens et palois sont de retour en force. Le Stade français (+16 %) et la Section paloise (+12 %) connaissent eux les plus grandes progressions. En tout, ce sont 2 204 597 spectateurs qui ont garni les quatorze stades de première division.

Progression fulgurante à Béziers

Le RC Vannes et ses 10 518 supporters domine le classement des affluences devant le CA Brive (8 156) et Grenoble (7 194). Autre fait notable, l’AS Béziers est l’équipe qui connaît la meilleure progression dans la Pro D2 avec une progression de 29 % ! L’ASBH, avec son jeu débridé, ses résultats convaincants et sa probable participation à la phase finale, a conquis un public plus large. La Pro D2, elle aussi, a connu une activité globale grandissante puisque 1 148 156 spectateurs se sont rendus aux différentes rencontres du chammpionnat, soit une hausse de 15% par rapport à la dernière saison. Le président Réné Bouscatel s’est exprimé sur cette bonne nouvelle pour le rugby français : "Nous nous félicitons de ces excellentes tendances partout en France, tant en TOP 14 qu’en PRO D2. Cette ferveur dans les stades est le résultat du travail constant des clubs et de la LNR pour attirer toujours plus de monde au stade et leur faire profiter d’un spectacle unique. La fin de saison et les formats à suspense des championnats devraient consolider ces excellentes tendances."