Auteurs d'une magnifique saison en Pro D2 et à la lutte pour une qualification pour la phase finale, les Dacquois préparent aussi le prochain exercice. Au poste de centre, Alex McHenry (26 ans) va quitter le navire landais alors que Jale Vatubua est pisté pour le remplacer dans la ligne arrière de l'USD.

Arrivé cet automne à Dax, Alex McHenry ne sera pas conservé au-delà de la saison actuelle. Selon nos informations, son année optionnelle n’a pas été activée et l’Irlandais devrait quitter l’USD au mois de juin prochain. Pour rappel, sous le maillot dacquois, il a été titularisé à sept reprises en huit matchs.

En interne, il se dit que le staff était plutôt satisfait du joueur, mais que le statut de non-Jiff du centre, passé par le Munster, les Wasps et Jersey, a fini par convaincre les dirigeants de ne pas le conserver. Sa future destination n’est pas connue.

Le Palois Vatubua pisté

Les décideurs landais, qui cherchent à se renforcer au poste de centre, scrutent le marché des Jiff. Plusieurs noms sont suivis et selon nos informations, une des pistes étudiées mène au numéro douze de la Section paloise, Jale Vatubua (32 ans). Son profil plaît aux dirigeants dacquois.

Arrivé en 2012 dans le Béarn, le trois-quarts centre fidjien ne sera pas prolongé à l’issue de la saison. Il a l’avantage d’être Jiff et possède une solide expérience du haut niveau, puisqu’il a disputé 150 matchs de Top 14. Peu utilisé cette saison, il a pris part à neuf rencontres (dont troid de Challenge Cup), pour six titularisations. Pour autant, le dossier reste complexe et à ce jour, une signature dans les Landes est loin d’être actée.