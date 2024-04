Le centre Lyonnais n’a pas mâché ses mots lorsqu’il s’est présenté en conférence de presse. Abattu de la prestation collective de son équipe, il stigmatise certains comportements néfastes au parcours actuel du LOU et notamment cette déroute subie à Perpignan.

Le groupe était venu pour prendre des points à Perpignan, ce fut une défaite douloureuse ?

On se déplace toujours pour prendre des points. On se ment encore une fois. On pense qu’on va gagner facilement, qu’en étant juste agressifs ça viendra tout seul, au final on n’y met pas la tête et on se fait cabosser. Nous avons beau répéter ce que l’on doit faire, c’est toujours pareil.

L’indiscipline fut marquante lors de ce duel ?

On fait trop de fautes, ce n’est pas acceptable. Je ne peux rien dire de plus, individuellement… On a bossé sur tous les aspects, on fait de la cohésion, mais chacun doit s’y mettre. Les mecs, ça parle de contrat… Non, respecte le blason. Ça suffit.

Pourtant, vous revenez à 27/20 dans la rencontre, l’espoir était permis avant la dégringolade ?

C’est la honte, on peut basculer, en étant en position d’égaliser. Puis on lâche. On ne joue pas ensemble, pas pour le copain. Chacun joue pour sa petite paroisse, je n’en dirais pas plus. Pour au final en prendre 50.

"Tout le monde doit prendre conscience du danger."

Comment inverser la tendance ?

Pas le choix, il faut y retourner. Il reste cinq rencontres, on ne va pas se cacher maintenant. On y va, avec les bons ingrédients. Pau va arriver à domicile, il nous faudra ces points.

Lyon est-il en danger ce soir ?

Oui, depuis plusieurs semaines. Je ne sais pas si tout le monde en a conscience. Le problème, il est là. Certains l’ont compris, d’autres je ne sais pas. On nage, en pensant que ça allait être facile à Perpignan. Ce n’est plus possible et le club est clairement en danger.