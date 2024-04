Le duel opposant les Héraultais aux Catalans fait causer dans les chaumières depuis de nombreuses semaines pour diverses raisons. Si la notion de derby ne sera pas la principale caractéristique des débats, c’est une véritable confrontation de styles à tous les étages qui aura lieu au GGL Stadium.

Si l’ambiance risque d’être douchée par d’éventuelles averses prévues le jour de la rencontre, cela ne sera pas suffisant pour freiner toute la passion qui entoure le combat qui s’approche. Aussi bien sur le pré qu’en tribunes. Quand deux éléments contraires (ou trajectoires) se télescopent, l’assurance d’un scénario alambiqué demeure concevable. Deux clubs aux histoires peu communes quelque part, deux visions aussi. Ce Montpellier/Perpignan revêt de quelques disparités historiques, culturelles et philosophiques. Question d’origine avec un MHR tout récent dans sa création, et une Usap dont le cheminement est presque intemporel. Laurent Arbo, qui a joué et entraîné dans les deux clubs, connaît parfaitement le contexte.

L’actuel préparateur physique des Montois porte un regard précieux sur le contexte : "L’Usap est le club phare de la région, qui illumine tout le territoire. La passion débordante autour du club est incroyable. Puis on retrouve les racines de l’entité jusqu’aux coachs. Ce n’était pas perdu avec Patrick Arlettaz qui était encore sous peu aux commandes loin de là, mais actuellement, pour avoir la totale maîtrise des émotions, c’est un plus d’avoir des garçons qui ont baigné dans cet environnement." Avec des souvenirs qui remontent dans la foulée, il rajoute :"On peut être vite englouti par tout cela, je me rappelle des moments de phase finale où cela te porte, mais aussi te faire peur." Une sorte d’accompagnement mental, permettant d’anticiper toutes les considérations d’usage.

Un rugby spectacle face à un rugby passion ?

L’ancien ailier aux 100 essais inscrits dans l’élite raconte son expérience montpelliéraine :"J’ai connu la fin du Stade Sabathé. Montpellier, avec déjà Patrick Arlettaz mon ami catalan, désirait se construire et monter en Top 14. J’ai vécu 4 saisons formidables là-bas. C’était un club jeune, avec un projet intéressant. Au final, j’en retire que Perpignan est un club très famille, avec une certaine pression sans plus. Le contraire de Montpellier, où tu sais qu’il y a maintenant de gros budgets et où l’investissement est énorme et je dirai que la pression, elle est bien plus palpable." Dans le registre des joueurs des années 2000-2010, Julien Tomas l’ancien demi de mêlée et coach au club des Cistes, est un témoin inévitable de l’atmosphère montpelliéraine.

L’Usap est en pleine confiance Icon Sport - Alexandre Dimou

"Avec le renouvellement 5 étoiles du staff, il y a eu un électrochoc. C’était positif, mais d’autres se sont réveillés aussi. Cette place de barragiste, cela fait un moment que le club n’a pas connu cela. Niveau confiance, c’est plus pareil. Il faut sauver le MHR et je pense que la rencontre face à Perpignan n’est pas loin d’être le match de l’année." dit-il. Avec un parcours rocambolesque à assumer pour les troupes de Patrice Collazo avec des profils pas forcément habitués à ces joutes, il poursuit :"Au final, il n’y a pas de surprise. Ils luttent depuis un moment dans ces parages, les cerveaux sont forcément passés en mode survie, pas le choix." Face à des Catalans qui soulèvent selon lui :"La ferveur bien sûr. Le stade sera plein à craquer, c’est rare par ici. À Montpellier, c’est un peu différent. Le rugby est vécu comme un spectacle, où quand même, tu as des saisons généralement de bonne facture."

Des couleurs révélatrices ?

Tout au long des retrouvailles fréquentes et nombreuses entre les deux cercles, foison d’anecdotes ont alimenté la chronique. Pourtant, celle de février 2019 attire l’attention. Alors que les Cistes visaient une énième qualification, Perpignan vivait une saison cauchemardesque. Revigorés ce jour-là, alors que les Sang et Or n’avaient remporté que deux victoires dans la saison, l’Usap terrassait le MHR sans discussion (10-28). David Mélé, alors titulaire, n’a pas oublié :"La saison était si difficile. Avec cette pseudo-rivalité géographique, il fallait être solidaire pour rester dans le match le plus longtemps possible. On cherchait notre premier succès, et on voyait des regards en face sans solutions. C’était un moment agréable, car on avait proposé un rugby complet." Si les situations différent aujourd’hui et les rôles se sont presque inversés, l’ancien demi de mêlée de l’Usap s’étonne que l’on découvre l’aspect étourdissant de la Catalogne.

L’ambiance s’annonce bouillante avec les supporters catalans présents au GGL Stadium Icon Sport - Romain Biard

Il s’explique :"Cette passion, cela fait des décennies qu’elle existe. Ce n’est pas un mythe et j’ai l’impression que tout le monde s’en aperçoit que maintenant. Dans les bons moments comme les mauvais. D’ailleurs, si les chiffres annoncés des supporters qui feront le déplacement sont corrects, pour avoir connu 500 Catalans qui vous soutiennent à l’extérieur où c’était fabuleux, il me tarde d’observer le bruit qu’ils sont capables de produire." Sans tomber dans l’opposition facile et dénuée d’explications, l’actuel responsable de la technique individuelle au Stade toulousain relève des contradictions subtiles :"Rien que les couleurs ! Le côté stoïque de Montpellier face à la furia catalane quoi. C’est ainsi que je le ressens." Question de perception, du côté où l’on peut se trouver, et du vécu emmagasiné entre les deux entités.

"Un club tellement à part"

Le décor est planté véritablement. La transhumance catalane est irrésistible et semble vouloir bousculer tout sur son passage face à une équipe héraultaise qui voudra à tout prix se remettre à l’endroit. Pour l’ancien international Guilhem Guirado qui n’a connu que ces deux équipes dans sa carrière avec le RC Toulon, la lutte sera excessivement endiablée :"Il ne faut pas négliger la construction de Perpignan cette saison, où la modestie et l’humilité font bon ménage pour avancer malgré tout. Aucun emballement de leur côté, la pratique d’un rugby offensif, très plaisant est réjouissant à regarder. Ils ont la confiance, on sent qu’ils prennent du plaisir et limite qu’ils s’amusent entre eux." Une tendance paradoxale pour le MHR qu’il tente d’expliquer lucidement :"Très compliqué, une éviction d’un coach. Pour se mettre en route, il y a eu du retard à l’allumage. Depuis leur déroute à Toulon, ils enchaînent les contre-performances. Donc, forcément, l’état d’esprit diffère, et Montpellier doit se préparer à cette potentielle place de barragiste."

Onze points séparent les deux collectifs, synonymes d’itinéraires bien distincts. Si Montpellier souhaite éviter le passage d’un access match que les Perpignanais ne connaissent que trop bien, le succès sera primordial afin d’éviter d’être distancés par la concurrence. Pas les affaires des Catalans, surfant sur une dynamique exponentielle, et qui par un succès s’achèteraient la voie du maintien et regarderaient vers le haut avec gourmandise. L’un des acteurs de la rencontre, l’arrière Louis Dupichot donne sa version :"On ira à Montpellier pour jouer notre rugby, et ne s’occuper que de notre jeu tout d’abord. Je pense que l’Usap est tellement à part. Depuis mon arrivée, je prends la mesure de l’endroit où je suis. L’identité est très forte en Catalogne, l’attente est immense. Le pain noir a été mangé et tout le monde veut revenir aux bonnes choses qui ont été vécues auparavant." Réponse vers 19 heures ce samedi pour en connaître le verdict.