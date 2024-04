Top 14 – Baptiste Serin (Toulon) : « On a gagné moche »

Bousculés par Toulouse, les Varois, qui ont évolué en infériorité numérique pendant l’ensemble de la seconde période, ont su s’extirper du piège (20-19). Conscient des limites de son équipe, le demi de mêlée a avoué que ce choc était une bonne piqûre de rappel en plein sprint final.

Comment appréciez-vous ce succès par rapport aux deux derniers bonifiés ?

C’est une victoire qui fait du bien, mais comme les autres. Par rapport aux dernières, je retiens d’abord celle face à Montpellier, parce qu’elle a lancé le groupe. Face à Bayonne, c’était un succès à l’extérieur. Cette victoire face à Toulouse est rendue spéciale par le dénouement. On joue à 14 joueurs durant la moitié de la partie, et on a montré la force de caractère de ce groupe. On a trouvé un supplément d’âme. C’était déjà même chose l’an dernier avec le rouge de Sergio (Parisse, NDLR). Le groupe s’en est encore sorti. Ce n’était pas très beau. On a gagné moche, mais ce sont des matchs importants à gagner.

Vous avez été contrarié dans la bataille au sol. Pourquoi n’avez-vous pas su mettre votre jeu en place par rapport aux dernières semaines ?

Parce qu’il a manqué ça (sourire). Je ne pense pas que c’est un retard à l’allumage. Toulouse a attaqué tous les rucks. À partir du moment où tu n’as pas un ballon propre, c’est difficile de mettre en place un jeu d’attaque. Ils étaient en avance sur nous, tout le temps. Offensivement, on a été plus que moyens.

Et pourtant, vous avez su gagner cette rencontre. On a même l’impression que Toulon refuse de perdre depuis un mois…

Je le sens aussi comme ça. Quand Brian (Alainu’uese, NDLR) prend le rouge, il y a cinq mecs qui sont venus le voir. C’est un état d’esprit. Brian est un mec irréprochable depuis des années. On lui devait au moins ça. Tout le monde a fait des erreurs, moi le premier, mais tout le monde a rattrapé les erreurs du partenaire d’à côté. Le grattage de Gabin (Villière, NDLR) était important à la fin, comme les pick and go.

Comment avez-vous vécu personnellement ce match alors que vous avez été visé par la défense toulousaine ?

Pour moi, c’était un match pourri. J’ai pris zéro plaisir, et j’en avais pourtant pris sur les deux derniers. C’est compliqué de s’exprimer sans vitesse dans les rucks. Je n’ai pas réussi à en mettre aussi. Je me suis trompé dans mes choix. J’ai même été pénalisé. Voilà… J’ai défendu, et parfois, il faut s’accrocher à un travail de l’ombre. Il me tarde le prochain, parce que je n’ai pas pris trop de plaisir (sourire).

Toulon s’installe dans le top 4. Avez-vous le sentiment que votre équipe s’affirme de semaine en semaine ?

Je ne savais même pas le classement, mais ce qui est bien, ce sont les trois victoires consécutives. Il y a un gros match qui nous attend la semaine prochaine. C’est vrai que c’est cool de conserver cette dynamique. On veut être dans les six, c’est l’objectif du club et on ne s’est jamais caché avec ça. Il faut continuer à travailler. Il faut rester humble, car il reste du travail. Ce match est un rappel à l’ordre. Au même titre que l’an dernier, Toulouse aurait gagné 9 fois sur 10 le même match. On s’en sort très bien. Il faut continuer à travailler car le chemin est encore long. Il n’y a pas de calcul à faire. Il faut gagner les matchs à domicile. La Rochelle sera un gros morceau à manœuvrer, et il faudra être meilleur dans les rucks. La Rochelle est supérieure à Toulouse dans les rucks et en défense. Si on veut prendre le jeu à notre compte, il faudra être propre et rapide. On connaît le contexte à Deflandre, ça sera spécial, mais avant ça il faut déjà savourer ce que l’on a fait face à Toulouse.