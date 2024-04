Actuellement en charge de l'attaque des Waratahs en Super Rugby, Chris Whitaker pourrait bien integrér le staff du CO lors de la prochaine intersaison. Selon nos informations, l'ancien entraîneur du Stade français, Narbonne ou encore de Montauban aurait la faveur des pronostics.

Maintenant que le départ de David Darricarrère vers Brive est acté, le club tarnais s’attache à trouver celui qui pourra le remplacer. Selon nos informations, c’est l’Australien Chris Whitaker (49 ans) qui aurait la faveur des pronostics pour venir travailler auprès de Jeremy Davidson, dans un rôle de consultant, au cours d’une mission d’un an.

Actuellement entraîneur en charge de l’attaque des Waratahs, son club de cœur - un poste qu’il occupe depuis 2019 - l’ancien demi de mêlée international aux 31 sélections avec les Wallabies n’est pas un inconnu en France, loin de là. Après avoir porté les couleurs des Waratahs puis du Leinster durant sa carrière de joueur, l’homme a entraîné plusieurs équipes dans l’Hexagone au cœur des années 2010.

Après avoir rodé son discours au Leinster, Whitaker a ainsi entraîné le Stade français, Narbonne et l’US Montalbanaise. La balle serait désormais dans le camp de l’Australien qui devra organiser son retour en Europe s’il venait à accepter la mission. Un temps évoquées, les pistes menant à Sébastien Tillous-Borde et Jean-Marc Aué, tous deux anciens joueurs du club tarnais, se seraient refermées. Pour rappel, le contrat du manager du CO Jeremy Davidson court jusqu’en 2025.