La Section paloise a dominé au Hameau le MHR (31-23). Les Béarnais réalisent une belle saison et se rapprochent un peu plus du top 6, synonyme de place en phase-finale. Pau dans les six premiers, vous y croyez ?

La Section paloise ne baisse pas le pied. Un temps chahutés par Montpellier (31-23), les Béarnais se sont finalement imposés contre les Héraultais et pointent à deux petits points du top 6, avant la 22ème journée. Forte d’un jeu spectaculaire et de jeunes individualités pleines de promesses, la Section a une fin de saison excitante à jouer et pourrait bien jouer le rôle de trouble-fête au milieu des favoris traditionnels aux phases finales…