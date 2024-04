Les arbitres des demi-finales de l’Investec Champions Cup ont été dévoilés. Le Stade toulousain sera dirigé par Andrew Brace, alors que Mathieu Raynal sera au sifflet de Leinster – Northampton accompagné par trois autres français.

On connaît les arbitres pour le dernier carré de l’Investec Champions Cup. Après avoir fait exploser Exeter en quart de finale, Toulouse reçoit les Harlequins au Stadium dimanche 5 mai. Une rencontre qui sera dirigée par l’Irlandais Andrew Brace, assisté de Chris Busby et Eoghan Cross. C’est déjà lui qui avait officié lors du match de poule des Rouge et Noir face à Bath, un bon souvenir pour les Français, puisqu’ils s’étaient imposés 31 à 19.

Les Français aux commandes

L’autre demi-finale qui aura lieu la veille entre le Leinster et Northampton sera, elle, arbitrée par Mathieu Raynal. Le Français sera en plus assisté de trois autres tricolores. Pierre Brousset et Luc Ramos seront chargés de la touche alors que Thomas Charabas sera lui à la vidéo.