Au Vélodrome, lors de la victoire de Toulon face à Toulouse (20-19), le centre Leicester Fainga’anuku a été étincelant et a guidé les siens vers un succès de prestige. Côté toulousain, Julien Marchand a été de tous les combats quand Thomas Ramos a connu une imprécision inhabituelle dans son jeu au pied.

Les tops

Leicester Fainga’anuku

Il fut de loin le meilleur joueur sur le terrain ce soir au Vélodrome. Constamment dans l’avancée et auteur d’un doublé, le Néo-Zélandais a été irrésistible. Avec une ligne de statistiques énormes – 89 mètres parcourus ballon en main, six défenseurs battus, trois franchissements et quatre plaquages – il signe une de ses meilleures performances de la saison.

Charles Ollivon

L’ancien capitaine du XV de France a répondu présent ce soir. Exemplaire en défense, avec 18 plaquages, Ollivon a été auteur d’une grande moisson en touche. Il fut également plutôt à son avantage en attaque avec plusieurs courses et un franchissement. Dans une rencontre où les Toulonnais ont joué une mi-temps à un de moins devant, son activité et son leadership ont été importants !

Une mi-temps à 14 contre 15, Toulon s’est offert le scalp de Toulouse au cœur du stade Vélodrome de Marseille samedi soir. Un doublé de Fainga’Anuku et la combativité varoise permettent au RCT de s’imposer devant près de 62 000 spectateurs.

Le résumé -> https://t.co/GrV13s2qvV pic.twitter.com/o78Xwmzsiv — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) April 20, 2024

Julien Marchand

Le Stade Toulousain a pu s’appuyer sur un excellent Julien Marchand ce soir au Vélodrome. Pour sa première en tant que titulaire depuis le 24 mars dernier, le talonneur international a eu une grosse activité dans son style caractéristique percutant. Avec un 100 % au lancer en touche et un ballon gratté, il a répondu présent dans tous les compartiments du jeu. Encore une performance solide !

Les flops

Brian Alainu’uese

Très discret durant les 39 premières minutes de la rencontre, avec également deux plaquages manqués, le deuxième ligne toulonnais s’est fait remarquer par son geste sur le jeune Castro-Ferreira juste avant la mi-temps. Un plaquage haut avec un contact à la tête qui lui a valu un carton rouge, laissant donc ses coéquipiers à 14 durant toute la deuxième période.

Thomas Ramos

Pourtant auteur d’une excellente première période dans le jeu avec plusieurs courses et de nombreux franchissements, l’arrière international a failli dans son jeu au pied en laissant trop de points devant les perches (13 points) et notamment la dernière transformation sur l’essai de Merkler. Il a également raté deux pénaltouches, offrant à Melvyn Jaminet, la possibilité de réinvestir le camp toulousain. C’est assez rare pour être souligné…

Sofiane Guitoune

Le centre toulousain était titularisé pour la première fois depuis le 3 février. Il n’a pas été très en vue ce soir à Marseille. Bien muselé par la paire de centres toulonnaise, il est notamment fautif en défense sur le deuxième essai de Fainga’anuku et cette percée au centre du terrain. D’ordinaire si virevoltant en attaque, il n’a battu aucun défenseur ce soir. Remplacé par Paul Costes à la 65e minute.