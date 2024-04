Capbreton-Hossegor a remporté ce dimanche sa demi-finale de Nouvelle-Aquitaine, synonyme d'accession en Fédérale 3 (27-31). Mais une réclamation portée par Mimizan a été entendue. En cause, Lucas Thiers, numéro 22 entrant à l'heure de jeu, était noté Théo Suhubiette sur la feuille de match. Ce dernier accepte de témoigner et dit toute la colère et la frustration du club landais.

Que s'est-il passé exactement pour que Mimizan porte réclamation une heure et demie après le coup de sifflet final ?

En réalité, j'étais vingt-troisième, donc hors groupe. Je rentrais en cas de blessure à l'échauffement. Je joue deuxième ligne et le dirigeant ayant rempli la feuille de match me connaît assez pour savoir que je n'aurais jamais pu jouer derrière.

Le problème vient donc de la feuille de match, et ce numéro 22 mal attribué. Pouvez-vous refaire le déroulé des événements ?

Le samedi soir, mes entraîneurs ont fait la feuille de match avec ce dirigeant qui était à distance. Il a envoyé la capture d'écran, ils l'ont validée. D'ailleurs, la composition d'équipe qu'on a sortie sur Instagram et Facebook le même jour correspondait à cette feuille de match présentée initialement, et à celle qui a joué dimanche sur le terrain. Le pire dans tout ça, c'est que le 22 qui a joué, Lucas Thiers, a une vraie licence, n'est pas suspendu et n'a pas non plus de double licence. Il n'y avait aucune raison pour nous de faire cette erreur-là. Sportivement, tu punis un club pour un nom qui n'est pas correct. Mais le gars a tout à fait le droit d'être présent au match. Ça ne changeait rien, mis à part le nom.

Quel est le sentiment au club ?

Lundi, certains échos disaient qu'on devait rejouer le match. Rien que ça, c'était dur. C'est un match de montée, un moment que tu prépares depuis deux, trois ans. Et tu le gagnes. Derrière, l'un des dirigeants de Mimizan agresse un arbitre qui dépose une plainte. Ce sont même nos supporters qui vont le protéger pour qu'il rentre aux vestiaires ! Et c'est Mimizan qui passe...

Vous vous êtes réunis ce mardi soir. Quelles décisions avez-vous prises ?

On est abattu, on a laissé l'entraînement cette semaine. On parle souvent des fameuses valeurs, mais on est dégoûté. C'est tout sauf le rugby qu'on veut voir. Mais on va se battre pour se faire entendre. Déjà, on a eu confirmation que le dirigeant n'avait pas pu commettre l'erreur. Toutes les photos coïncident. Ça change un peu la donne. Déjà, plusieurs arbitres nous ont indiqués qu'il est impossible de porter réclamation sans l'officiel du match. Mais comme celui-là s'est fait agresser, il est parti tout de suite. Et surtout, on a décidé de faire appel de cette décision. On n'a pas grand espoir que ça aboutisse, mais on attend l'avocat. Et on aura notre réponse jeudi ou vendredi.