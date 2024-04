Entre la victoire sur la sirène du Stade français ou la déroute lyonnaise en terre catalane, la 21e journée de Top 14 a connu son lot de rebondissements qui n’ont pas manqué de faire réagir l’ensemble des acteurs. Découvrez les meilleures déclarations du week-end.

C’est scandaleux de ne pas vérifier la dernière action

La victoire du Stade français face à Bayonne (28-24) a été marquée par une dernière action qui a fait couler beaucoup d’encre. Alors que les Bayonnais mènent de trois points et sont en possession du ballon à quelques secondes du terme de la rencontre, Sekou Macalou gratte le dernier ballon du match qui permet à son équipe d’inscrire l’essai de la gagne. Sur cette action décisive, le déblayage de Giovani Habel-Kuffner pose question. Après le match, Camille Lopez a révélé l’échange qu’il a eu avec l’arbitre du soir sur cette action : "Je lui ai dit que c’était scandaleux de ne pas checker (vérifier, N.D.L.R.) cette action, de ne pas revenir dessus. Je lui ai dit qu’il y avait trop d’enjeux, pour nous. Ils ne se rendent pas compte de toutes les conséquences de tout ça… Pour nous, il y avait faute".

Le club doit penser aux deux premières places

Le demi d’ouverture italien a vécu sa première titularisation avec le RCT ce week-end lors de la réception victorieuse du Stade toulousain (20-19). Si la victoire a été étriquée et la performance des hommes de Pierre Mignoni loin d’être aboutie, Paolo Garbisi voit grand pour la fin de saison toulonnaise : "Pour être honnête, au contraire de penser au top 4, le club doit penser aux deux premières places. On est revenus à six points de Toulouse, il y a de la place pour grappiller encore des places si on continue sur la lancée des dernières semaines. Il faut être ambitieux, on a les moyens pour l’être avec la qualité du groupe. Il faut viser le plus haut possible. Si on arrive à rattraper notre retard sur les équipes devant nous, ça peut changer beaucoup de choses à l’heure de commencer la phase finale".

Trop de mecs sont moyens

Les hommes de Fabien Gengenbacher ont subi une correction à Aimé-Giral (51-20) face à des Catalans qui ont su s’éclaircir l’avenir. De leur côté, les Lyonnais enchaînent une onzième défaite à l’extérieur en autant de déplacements et n’ont plus que quatre points d’avance sur la zone rouge. Le directeur sportif de LOU, Fabien Gengenbacher, a pointé du doigt ses joueurs après cette nouvelle défaite : "Cela met du temps à créer un groupe […], il ne suffit pas de faire des barbecues pour y parvenir. Quand on est sur le terrain, on se bat pour un maillot, un copain. Si même cela, on n’a pas envie de le faire, je ne sais plus quoi dire… On doit aussi se regarder dans une glace, trop de mecs sont passés à côté, trop de mecs sont moyens".

Ces enc**** je les déteste sur le banc

Le déplacement de Clermont à Chaban-Delmas n’a pas été d’un grand suspens avec la large victoire de l’Union Bordeaux-Bègles (41-7). Entre l’élimination de Champions Cup de la semaine dernière face aux Harlequins et la course au Top 6, les hommes de Yannick Bru ne manquaient pas de leviers de motivation. Si certains n’étaient pas encore à bloc, Bastien Vergnes-Taillefer a pris la parole pour exprimer sa motivation première, les retrouvailles avec le staff de Christophe Urios : "C’est un vrai tournant les gars. On sait qu’on s’est ch*** la semaine dernière, on a le droit. Mais là, on n’a pas le droit. 80 minutes au complet ! Mêlées, mauls… on fait fermer la gueule à ces put**** de trois-quarts. Toutes nos familles sont dans le stade, alors on fait un gros match. Chacun trouve sa motivation où il veut. Pour moi, elle est toute trouvée : ces enc**** je les déteste sur le banc !".

Nous ne cherchons pas d’excuses

Le Stade rochelais n’a pas su relever la tête face à Castres (25-24) après son élimination en Champions Cup. Les coéquipiers de Will Skelton ont enchaîné deux déplacements éprouvant en Afrique-de-Sud (Stormers) puis à Dublin (Leinster) pourtant pas question de pointer ses déplacements pour le deuxième ligne Australien : "Dans la semaine, on s’est dit qu’on voulait montrer les meilleures versions de nous-même, mais cela n’a pas toujours été le cas. Je ne suis moi-même pas satisfait de ma performance. Nos derniers voyages ne sont pas du tout une excuse. Nous ne cherchons pas d’excuse. Nous étions de repos lundi et mardi, nous avons récupéré de match face au Leinster. On va retourner au tableau et bosser en vue de la réception de Toulon".