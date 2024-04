Il ne reste plus que trois journées avant que la phase régulière de Pro D2 ne délivre ses résultats. Tant en haut du classement qu’en bas, les places sont de plus en plus chères. Nos pronostics pour cette 28ème journée !

Agen – Biarritz

Si le BO reste en ballottage favorable pour son maintien en Pro D2, les Basques vont devoir se battre jusqu’au bout. Les Agenais douzième, ne jouent, eux, plus rien. Les Biarrots pourraient profiter de la situation pour réaliser un gros coup à Armandie et glaner leur deuxième succès de la saison hors de leur stade. Un résultat qui permettrait aux hommes de Simon Mannix d’aborder la fin de saison beaucoup plus sereinement.

Notre pronostic : victoire de Biarritz

Grenoble – Béziers

Sans leur pénalité de huit points, les Grenoblois seraient mieux classés que leurs adversaires du soir. Impressionnants en cette fin de saison, les Isérois n’ont plus perdu depuis six matchs et une claque à Agen. En face, les Héraultais, flamboyants au milieu de l’hiver, gardent un bon rythme, mais restent sur quatre revers à l’extérieur et la période ne semble pas bonne pour se déplacer au Stade des Alpes.

Notre pronostic : victoire bonifiée de Grenoble

Brive – Aurillac

Tous les points seront bienvenus si les Brivistes espèrent encore accrocher le top 6 en fin de saison. Aurillac qui ne joue plus rien et qui a perdu quatre de ses cinq derniers matchs pourrait faciliter la tâche aux Corréziens. Même avec une victoire à cinq points les hommes de Pierre Henry Broncan ne pourront que se rapprocher des six premières places et devront en plus espérer des résultats positifs des concurrents directs.

Notre pronostic : victoire bonifiée de Brive

Colomiers – Montauban

Les Columérins ont semble-t-il dit adieu aux phases finales. En face, l’USM, quinzième et en position de barragiste, pourrait glisser à la seizième place directement synonyme de descente en cas de mauvaise fin de saison. Alors, les Montalbanais vont tout faire pour prendre tous les points qui se présenteront. Mais à Michel-Bendichou, la marche semble trop haute pour Montauban qui vit une année 2024 plus que compliquée.

Notre pronostic : victoire de Colomiers, bonus défensif pour Montauban

Provence – Valence-Romans

Les demi-finales semblent déjà promises aux Aixois qui ont cinq points d’avance sur Béziers, leur poursuivant. Une victoire face au VRDR, dont le maintien n’est plus qu’une question de temps, ne confirmerait que cette place parmi les deux premiers.

Notre pronostic : victoire bonifiée de Provence

Vannes – Rouen

Même son de cloche pour les Bretons pour qui ont presque déjà composté leur billet pour les demi-finales. La situation est en revanche bien différente pour leurs adversaires rouennais, seizièmes, et qui se battent encore pour rester en Pro D2. Mais l’écart semble bien trop grand entre le premier et le dernier de ce championnat pour que Rouen ne ramène quoi que ce soit de ce déplacement.

Notre pronostic : victoire bonifiée de Vannes

Nevers – Soyaux-Angoulême

Le Pré-Fleuri n’est plus une forteresse imprenable, les Nerversois voudront laver l’affront subi contre Grenoble et surtout retrouver une place dans le top 6. Comme pour beaucoup d’équipes, le maintien n’est pas encore officiel à Angoulême, mais avec neuf points d’avance sur la quinzième place les Angoumoisins peuvent aborder ce déplacement sans danger immédiat.

Notre pronostic : victoire de Nevers

Mont-de-Marsan – Dax

C’est le choc de cette 28ème journée de Pro D2. D’abord car ce derby landais est toujours un choc et qu’il rappellera aux plus anciens supporters montois le souvenir du seul bouclier de Brennus soulevé par les Jaune en Noir en 1963 face aux mêmes Dacquois en finale, plus qu’une quinzaine de jours après le décès d’André Boniface. Aujourd’hui, ce match s’annonce surtout comme une rencontre décisive pour les places dans le top 6. Les Montois qui n’ont connu qu’un succès sur les cinq derniers matchs doivent se reprendre s’ils veulent conserver leur place parmi les qualifiés.

Notre pronostic : victoire de Mont-de-Marsan