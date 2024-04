Ce samedi, le Stade toulousain s’est incliné sur la pelouse de l’Orange Vélodrome (20-19) face à Toulon. Le buteur haut-garonnais Thomas Ramos a manqué un coup de pied important en fin de match, mais son manager Ugo Mola lui a apporté son entière confiance après le match.

C’est le lot des très grands joueurs : quand la performance est moins bonne, cela se voit encore davantage. Imaginez alors pour un buteur, héros ou paria d’habitude selon le résultat en témoigne ce qu’à vécu Maxime Lucu. Ce samedi soir, au Vel', l’arrière du Stade toulousain a donc égaré sept points au pied. Beaucoup auront en tête sa dernière transformation sur l’essai de Merkler (très excentrée), qui aurait pu permettre au champion de France de passer devant à cinq minutes de la fin. Un échec qui coûte cher donc comptablement pour les Toulousains, à 15 contre 14 une bonne partie du match, qui avaient bon espoir de réaliser un mini-exploit avec une équipe remaniée.

J’ai un peu d’avance pour ne pas lui en vouloir ce soir

Si ces points laissés en route ne sont pas vraiment dans les habitudes du numéro 15 des Bleus, son manager Ugo Mola n’imagine pas une seconde blâmer l’un de ses tout meilleurs joueurs. "Si on met dans la balance le nombre de fois où Thomas nous a tenus à bout de bras, j’ai un peu d’avance pour ne pas lui en vouloir ce soir" a relativisé le manager du Stade toulousain. Thomas Ramos, en treize rencontres disputées avec Toulouse, a inscrit 135 points cette saison, soit 10,38 points de moyenne par match. Joueur de classe mondiale, on se souvient notamment de son coup de pied de la gagne face à l’Angleterre au Tournoi des 6 Nations 2024. Ugo Mola y a fait référence au moment d'évoquer les sifflets du Vélodrome à l'encontre de son buteur : "Ça ne l’a pas trop perturbé pour gagner un match il y a un peu plus d’un mois ou guère plus. Thomas est imperméable à tout ça. Je ne pense pas que ce soit les sifflets. Il n’a pas validé le tempo de l’équipe. Le buteur, parfois il faillit, parfois il nous porte à bout de bras." Malgré cette défaite, le Stade toulousain reste deuxième au classement avec 61 points.