Philippe Saint-André, ancien sélectionneur de l’équipe de France qui a récemment guidé le MHR vers son premier Bouclier de Brennus aurait été approché par les dirigeants du Lou. Celui qui a quitté Montpellier en début de saison intéresserait le club lyonnais pour le prochain exercice.

Le profil de l’ancien sélectionneur du XV de France, Philippe Saint-André, intéresserait les dirigeants de Lyon qui souhaiteraient, en vue de la saison prochaine, lui proposer un poste de directeur du rugby. Le même qu’il occupait à Montpellier quand il a guidé le MHR vers le tout premier Brennus de son histoire.

Gengenbacher resterait

Sa possible arrivée ne se ferait pas au détriment du manager Fabien Gengenbacher qui a prolongé son contrat avec le Lou il y a quelques mois. Mais l’ancien boss des Bleus prendrait plus de hauteur, et assurerait une mission plus transversale pour développer l’ambitieux club rhodanien qui traverse en ce moment une période délicate avec une douzième place, avec quatre petits points d’avance sur le MHR, barragiste provisoire.

Pour rappel, Philippe Saint-André a quitté Montpellier au mois de novembre 2023. Face au début de saison délicat du MHR qui a enchaîné une série de huit défaites entre le mois d’août et le début du mois de janvier, les dirigeants montpelliérains avait pris la décision d’opérer de grands changements avec la venue de Bernard Laporte et d’un tout nouveau staff. Passé par Gloucester, Bourgouin, Sale, Toulon et donc Montpellier, Philippe Saint-André pourrait connaître un sixième club en tant qu’entraîneur si les discussions avec Lyon aboutissent… Affaire à suivre.