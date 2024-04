Après le revers concédé face à Toulon (20-19), Ugo Mola a regretté que son équipe, proactive dans le premier acte, n’ait pas été plus récompensée par Ludovic Cayre en prenant le comparatif de ces derniers week-ends en Champions Cup.

Dans son analyse toujours intéressante et pointue sur le jeu, Ugo Mola a rouvert un débat vieux comme le monde : pourquoi l’interprétation des règles change-t-elle d’une compétition à une autre ? « Il y a une réalité dans le championnat français : l’attaque est beaucoup pénalisée alors que c’est le contraire à l’international. Je ne vais pas expliquer pourquoi. » Invité à la relance, le manager a explicité sa pensée : « Au niveau européen, c’est entre 70 et 75 % (de récompense par séquence, NDLR). Dans le Top 14, ça tombe à 55-60 %. C’est juste un constat. Je ne dis pas si c’est bien ou pas. L’arbitrage est ce qu’il est, nous n’avons pas de leviers sur eux. Je dois entraîner mon équipe et être pertinent sur comment on doit tenir le ballon. On doit s’adapter à cette contrainte. »

On a compris de quel côté penche le cœur du natif de Sainte-Foy-la-Grande, plutôt mécontent des décisions dans un premier acte dominé par les siens (69 % de possession). Pour autant, et si personne ne peut être contre une uniformisation, le Top 14 doit-il tendre vers les excès de points vécus lors des derniers samedis européens ? Des partitions à plus de 80 unités comme s’il en pleuvait, et un sentiment que le ballon ovale, qui cherche à se démocratiser, tend vers une sorte de mauvaise NBA.

Du show oui, mais des rencontres dénuées d’incertitudes et donc de sens. En bref, à rebours de ce Toulon – Toulouse. Alors ouvrons le dialogue, mais ne clouons pas la défense, ni la "dépossession" au pilori. Le rugby se joue de tant de manières qu’il en est riche pour celui qui veut bien le voir.