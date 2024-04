L’espace d’une demi-seconde, le temps s’est figé pour les Montpelliérains. Une hésitation sur un possible hors-jeu de Luke Whitelock a causé un essai 80 mètres plus loin.

On a vécu deux moments clé au cours de ce match charnière. Le premier fut cette passe de Cobus Reinach interceptée par Luke Whitelock qui semblait a priori en position de hors jeu, en train de camper dans le camp adverse. Mais a priori aussi, le ballon était sorti du regroupement et l’intervention du flanker néo-zélandais était licite : "Tout le monde s’arrête en fait, l’arbitre a mis le sifflet à la bouche et a regardé son juge de touche. Pendant une fraction de seconde, l’action s’est figée", a expliqué Patrice Collazo qui ne contesta pas la décision de l’arbitre de laisser se poursuivre le jeu. "Luke connaît la règle, il est intelligent", commenta Sébastien Piqueronies. Cette demi-seconde coûta cher aux Héraultais qui encaissèrent donc un essai de 80 mètres. Un match peut tenir à ça, à une légère hésitation.

Il peut tenir aussi à un détail plus technique, Patrice Collazo nous expliqua que le dernier essai conclu par Axel Desperès fut le fruit d’une erreur des avants de Montpellier sur le point de "coffrer un maul, l’arbitre avait aussi le sifflet à la bouche, il n’y avait qu’à se coucher sur le ballon. Et nous avons tenté un arrachage, à tort, on s’est retrouvé derrière les poteaux." Ça, c’était plus difficile à voir à l’œil nu, mais c’est toujours un plaisir de se retrouver au cœur d’un maul par la parole et de savoir, enfin ce qui s’y est passé.