Éloigné des terrains pendant de longs mois suite à une accusation d’agression sexuelle dont il a été reconnu non-coupable en février, Kurtley Beale a fait son retour sur les terrains sous le maillot de la Western Force. L’arrière australien aux 95 sélections a livré un discours touchant à ses coéquipiers à l’issue de la victoire face aux Crusaders.

Voilà de longs mois que Kurtley Beale était écarté des terrains. En décembre 2022 une femme l’accusait d’agression sexuelle dans les toilettes d’un hôtel de Bondi Beach à Sydney. C’est en février dernier seulement que l’international australien était reconnu non-coupable par la justice. Et c’est en ce samedi 20 avril que l’arrière a pu retrouver le terrain. Kurtley Beale était titulaire à l’arrière de la Western Force pour affronter les Crusaders.

C’est très émouvant pour moi

Une victoire et un match qui restera sans doute gravé dans la mémoire de l’Australien. À l’issue de la rencontre, le joueur de 35 ans a d’ailleurs tenu à adresser quelques mots à ses coéquipiers non sans émotion : "C’est très émouvant pour moi. Cela fait un peu plus d’un an que je n’ai pas joué. J’attendais cette opportunité depuis très, très longtemps et je suis très heureux qu’elle se présente dans un grand club comme la Western Force et avec un groupe d’hommes formidables comme vous, les gars".

Kurtley Beale earns his first Force cap tonight after a stellar performance on field. Welcome home mate ?\ud83d\udc4f pic.twitter.com/qeGMwIyEY3 — Western Force (@westernforce) April 20, 2024

Le capitaine de la Western Force, Nic White, soulignait : "Je vais donner beaucoup de crédit à "KB". Il a tout de suite été un vrai leader".

Suspendu par la fédération australienne, l’arrière n’avait pas pu prendre part à la dernière Coupe du monde. Sa dernière apparition en France, où il a joué durant deux saisons sous les couleurs du Racing 92, date du 20 février 2022. Les Franciliens s’étaient imposés face à l’Union Bordeaux-Bègles.