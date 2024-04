Ce jeudi soir le SU Agen recevra Biarritz pour le compte de la 28 journée de Pro D2. Pour l’occasion, les supporters lot-et-garonnais ont préparé un tifo de 2700 m².

L’association Aginnum n’a pas lésiné sur les moyens. Alors qu’Agen prépare la réception de Biarritz ce jeudi soir, les fidèles supporters du SUA préparent un tifo géant : 2700 m². S'il voit le jour il fera partie du cercle très fermé des plus grands tifos déroulés pour un match de rugby. Le week-end dernier ce sont les Toulonnais qui avaient préparé un immense tifo pour la réception de Toulouse à l’Orange Vélodrome de Marseille.

Le tifo prendra place en tribunes Ferrasse et Lacroix

?e p?u? ?r?n? ?i?o d? ?u?b?



Lors de la sortie des joueurs sur le terrain hier à l’Orange Vélodrome, le Rugby Club Toulonnais et ses supporters ont réalisé le plus grand Tifo de l’histoire du rugby en illustrant « TOULON » sur des bandes Rouge & Noir sur l’ensemble… pic.twitter.com/1jibfxo4S6 — RCT - RC Toulon (@RCTofficiel) April 21, 2024

À Agen ce jeudi soir, les supporters ont donc décidé de faire le déplacement en nombre et couvriront de façon inédite les tribunes Ferrasse et Lacroix. L’association Aginnum compte à ce jour 115 adhérents dont la plupart ont mis la main à la pâte ces derniers jours pour permettre à leur tifo de voir le jour.

À noter qu' Agen se trouve actuellement à la 12ème place du classement (56 points). Comptablement, tout est encore possible, le top 6 restant accessible mais le SUA n’étant pour autant pas officiellement maintenu. Pour l’heure, Vincent Farré et ses coéquipiers restent sur une série de trois défaites consécutives face à Colomiers, Soyaux-Angoulême et Valence-Romans et auront donc bien besoin du soutien de leurs supporters face à Biarritz qui joue sa survie en Pro D2.