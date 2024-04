Dans un match quelques fois insipide et animé par de nombreuses imprécisions, les hommes de Yannick Bru, loin d’être irrésistibles, ont sauvé un bonus offensif primordial dans la course à la phase finale, grâce à un miraculeux sauvetage de l’entrant Louis Bielle-Biarrey, à la 79e minute.

Si le match de la phase aller avait accouché d’un superbe affrontement entre les deux équipes, au stade Marcel-Michelin, se soldant par un incroyable 35-40 en faveur des hommes de Yannick Bru, le choc de cette 21ème journée de Top 14 entre Bordeaux Bègles et Clermont s’est résumé par une maîtrise totale de Matthieu Jalibert et de ses coéquipiers.

Des imprécisions, des ballons tombés et une incapacité à proposer du jeu. C’est à peu de chose près ce que nous ont offert Bordelais et Clermontois lors des 40 premières minutes de jeu ce soir. Seul le superbe rush en solitaire du premier centre bordelais Ben Tapuai, effaçant d’une feinte de passe bien sentie le dernier défenseur adverse, est venu éclairer ce premier acte bien terne.

Un sauvetage miraculeux qui sauve un point

Si la première période fut quelque peu ennuyeuse, toutes proportions gardées, la suivante nous offrit au moins quelques envolées, venues pour la plupart, comme à l’accoutumée, de la ligne de trois quarts bordelaise. Damian Penaud qui signait son retour, a soigné ses statistiques avec un triplé.

Face à des Bordelais, qui, sans franchement forcer leur talent, ont réussi ce qu’ils avaient à faire, s’est opposée une terrible impuissance clermontoise. Plusieurs fois, Baptiste Jauneau et ses coéquipiers ont enchaîné les bonnes séquences dans le camp bordelais sans jamais pouvoir parvenir à scorer. Des fautes trop bêtes et des ballons tombés les ont chaque fois empêchés de faire douter l’UBB, avant d’être puni. Et pour couronner le tout, le coaching de Christophe Urios n’a rien changé.

Mais une action valait le coup de rester jusqu’au bout. Dans une fin de match où l’UBB semblait moins conquérante, Clermont s’en allait marquer un deuxième essai sur une action rondement menée. Baptiste Jauneau franchissait la défense et pensait marquer un essai qui priverait alors l’UBB du bonus offensif. C’était sans compter sur le sublime sauvetage du supersonique Louis Bielle-Biarrey, qui revenait de nulle part, s’interposait et empêchait le numéro 9 clermontois d’aplatir. Un sauvetage miraculeux qui allait permettre à Bordeaux de sauver son point de bonus. En effet, quelque temps de jeu plus tard, à moins d’un mètre de la ligne bordelaise, une mauvaise passe était récupérée par l’inévitable Damian Penaud qui traversait alors le terrain entier pour inscrire le 5e essai des siens, assurant ainsi un bonus offensif qui pourrait s’avérer décisif dans la course à la phase finale.