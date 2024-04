Grégory Patat s’est livré dans notre long format "Comme à Confesse". Le manager de l’Aviron Bayonnais ouvre la boîte à souvenirs et se confie sur les moments marquants de sa vie, et ça vaut le détour. Sortez les pop-corn et régalez-vous !

De son enfance dans le Gers, à son premier poste d’entraîneur à Miélan, en passant par sa carrière de joueur à Auch et sa relation avec les joueurs de l’équipe de France Grégory Alldritt et Pierre Bourgarit : le boss de Bayonne se livre.