La Ligue Nationale de rugby a dévoilé le bilan financier de ses clubs pour la saison 2022/2023. Des chiffres "historiques" et en progrès tant pour les équipes de Top 14 que celles de Pro D2.

"Les performances économiques du rugby professionnel pour la saison 2022/2023 témoignent de la vitalité des clubs et de l’attractivité des championnats de Top 14 et Pro D2", s’est félicitée la LNR dans un communiqué qu’elle a dévoilé ce mercredi 24 avril. Sur cet exercice les produits d’exploitations cumulés, qui prennent en compte l’activité des clubs (partenariats, la recette des matchs, la vente de marchandise…) et les versements de la LNR, principalement issus des droits audiovisuels, ont atteint 544 millions d’euros pour l’ensemble des 30 clubs professionnels.

Une hausse en Pro D2 et en Top 14

Sur la saison 2022/2023, les clubs ont enregistré un chiffre d’affaires moyen de 28,4 millions d’euros pour le Top 14 et de 9,2 millions d’euros pour la Pro D2. Des résultats qui n’ont jamais été aussi élevés.