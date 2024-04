Excellent résultat pour la France avec un succès bonifié 0-40 décroché au sein de l’Arms Park de Cardiff devant le pays de Galles. Avec cette quatrième victoire en autant de matchs dans ce tournoi 2024, l’équipe de France peut désormais se projeter sur la dernière rencontre, samedi 27 avril prochain au stade Chaban-Delmas de Bordeaux. Une véritable "finale" de ce Tournoi face à l’Angleterre, l’autre nation phare de la compétition.

Les Bleues voulaient faire les choses dans l’ordre devant les joueuses du pays de Galles dimanche lors de la quatrième journée du 6 nations féminin. Défensivement, les partenaires de Charlotte Escudero ont livré une partie extrêmement solide, puisqu’elles ne concèdent tout bonnement aucun point (0-40).

La défense, première "arme" offensive

Cette base défensive est d’ailleurs… la première rampe de lancement des attaques françaises sur le début de partie. Car les Galloises tiennent le ballon (70% de possession sur les 20 premières minutes !) et défient les Bleues de manière frontale. Mais l’efficacité est française. En infériorité numérique après le carton jaune concédé par Anne-Cécile Ciofani (2e), les Françaises prennent de vitesse leurs adversaires. Pauline Bourdon Sansus joue une pénalité à la main à la sortie de ses 22 mètres puis rapidement une touche 40 mètres plus loin. Après un relais de Lina Queyroi, la pilier Annaëlle Deshayes inscrit un premier essai (11e).

Défense gagnante encore pour le deuxième essai avec le jaillissement de l’ailière Joanna Grisez alors que ce sont pourtant les Galloises qui pilonnent près de l’en-but français. Interception puis accélération et essai 80 mètres plus loin de Joanna Grisez pour son retour en bleu (16e). Et les Françaises défendent très fort dans tous les secteurs puisque le troisième essai vient d’une mêlée… avec introduction pays de Galles sur les 40, dans le camp bleu. Le ballon ressort côté français, la 3e ligne Teani Feleu le ramasse et joue le petit côté. Elle casse un plaquage et trouve Romane Ménager à hauteur (0-19, 31e).

Une "finale" pour s’offrir un grand chelem

Défense solide, mêlée performante, le tableau est presque idéal sur cette partie mais la conquête en touche n’est pas au même niveau et prive de quelques munitions les joueuses de Gaëlle Mignot et David Ortiz. C’est d’ailleurs encore le cas sur un enchaînement plus conséquent en nombre de temps de jeu. La différence se fait alors sur une longue et précise passe de Pauline Bourdon Sansus qui trouve Gabrielle Vernier pour une prise d’intervalle parfaite (45e). Avec maîtrise, les Françaises corsent le score sur une nouvelle longue séquence, conclue par leur capitaine Manae Feleu (58e).

Enfin, une nouvelle grosse montée défensive des Bleues débouche sur l’interception de Joanna Grisez pour le sixième essai bleu (0-40, 78e). petit béméol, les Françaises ont aussi concédé deux nouveaux cartons jaunes dans ce deuxième acte (64e pour Assia Khalfaoui et 80e+2 pour Chloé Jacquet) et devront donc rectifier le tir côté discipline la semaine prochaine. Les Françaises ont toutefois fait le plein de points avec ce succès bonifié 40 à 0 et donc le plein de confiance. Avec quatre victoires en autant de matchs, elles reviennent à une longueur de l’Angleterre au classement. Un succès samedi prochain à Chaban-Delmas devant les Red Roses et les Françaises réussiraient alors le grand Chelem. Un magnifique ultime défi à relever dans ce tournoi.