Pau a battu Montpellier 31-23, résultat somme toute très logique. Le centre de la Section a marqué le second essai et ne cachait pas sa joie de pouvoir regarder clairement vers le Top 6.

Quels sont vos premiers sentiments après cette victoire 31-23 ?

Oui nous sommes très heureux de prendre quatre points contre cette équipe de Montpellier très rugueuse, aussi rugueuse qu’on l’attendait. Elle nous a livré un gros combat. Nous avons eu globalement la sensation d’avoir peu de ballons à nous mettre sous la dent. Nous sommes d’autant plus heureux de ce succès primordial qu’il nous permet de regarder vers le haut.

Malgré les aléas du match, nous avons senti la Section sereine. Qu’en pensez-vous ?

Je ne sais pas si on a dégagé de la sérénité, mais on a su marquer trois essais avec le peu de ballons dont on a disposé, surtout à cause de la touche. Et j’ajoute que nous n’avons pas lâché défensivement. Mais on peut faire mieux, car à mon sens, nous avons subi trop de pénalités durant le dernier quart d’heure et ça a abouti à un essai de Montpellier, heureusement marqué à la 79e minute et 50 secondes.

Pouvez-vous nous parler du second essai que vous avez marqué en bout de ligne ?

Oui, il s’agissait d’un replacement après contre-attaque j’ai "rechargé" dans le couloir et Samuel Eleaza a pris ma place, et après, les copains ont bien fait le boulot sur deux temps de jeu et sur le troisième on a trouvé un décalage.

Regardez-vous clairement en haut du tableau après ce succès ?

Ce qui est sûr, c’est que si nous avions perdu, nous aurions été décrochés dans la course vers les premières places. C’est sûr, on a désormais envie de continuer vers le haut et une possible qualification, c’est notre objectif. Mais ces six places seront disputées par douze équipes. Imaginez le combat !

Quid de ce premier essai ? Il y a eu un petit flottement quand Luke Whitelock a intercepté la passe de Cobus Reinach…

L’arbitre a dit "jeu", on a donc continué à jouer à fond, tout simplement. Ce n’est pas moi qui suis au sifflet, et, sincèrement, je n’ai aucune idée de la position de Luke Whitelock pour savoir s’il était hors-jeu ou pas. Mais on ne s’est pas posé de questions, on est heureux d’avoir fait une grosse séquence, ça fait toujours plaisir de marquer des essais qui viennent de loin.

C’est drôle, on a trouvé que les émotions étaient plutôt mesurées chez les Palois au coup de sifflet final…

On mesure peut-être nos émotions, mais je peux vous dire que nous sommes très heureux d’avoir gagné. Croyez-moi, on a hâte de vivre la suite. Et ça va peut-être se jouer à la dernière journée ici, au Hameau (la Section doit affronter Perpignan, NDLR). Nous sommes partis pour une fin de saison très excitante. Et c’est génial de pouvoir vivre ça !