Avant le duel face à Clermont, Bastien Vergnes-Taillefer a pris la parole au milieu de ses coéquipiers pour motiver les siens. Le troisième ligne girondin a utilisé des mots violents.

La séquence va certainement faire couler beaucoup d’encre. Quelques minutes avant le coup d’envoi du match entre Bordeaux-Bègles et Clermont, Bastien Vergnes-Taillefer a réuni ses avants avant de prendre la parole.

Le troisième ligne a effectué un discours corsé pour "motiver" les siens avant le duel face aux Auvergnats. Le micro de Canal + a réussi à capter cette séquence : "C’est un vrai tournant les gars. On sait qu’on s’est ch*** la semaine dernière, on a le droit. Mais là, on n’a pas le droit. 80 minutes au complet ! Mêlées, mauls… on fait fermer la gueule à ces put**** de trois quarts. Toutes nos familles sont dans le stade, alors on fait un gros match."

L’ancien joueur de Colomiers attendait donc une réaction bordelo-béglaise après l’élimination en Champions Cup contre les Harlequins.

"Je les déteste sur le banc"

La prise de parole ne s’est pas arrêtée là. Vergnes-Taillefer a terminé avec ces mots : "Chacun trouve sa motivation où il veut. Pour moi, elle est toute trouvée : ces enc**** je les déteste sur le banc !"

Reste désormais à savoir à qui étaient destinés ces mots. Possiblement au staff de Clermont, où Christophe Urios, Frédéric Charrier et Julien Laïrle officient depuis plusieurs mois. Ces trois hommes ont dirigé l’UBB pendant plusieurs saisons. Exercices durant lesquels ils ont eu Vergnes-Taillefer sous leurs ordres.