À l’image d’une colonne vertébrale performante depuis le début du tournoi, la demie de mêlée toulousaine a encore livré une prestation remarquable à Cardiff.

Une équipe ne peut pas être performante si elle ne se repose pas sur une colonne vertébrale solide. Vous savez, cet axe 2-8-9-10-12-15 où chaque joueur est investi d’une mission à part, requérant des compétences spéciales et un caractère bien trempé. Au milieu de celui du XV de France Féminin, on trouve justement l’une des leaders du groupe, la demie de mêlée Pauline Bourdon-Sansus. Parfaite dans l’animation du jeu tout au long de la partie, c’est elle qui secoua son équipe dès la 10e minute pour amener le premier essai marqué par Annaëlle Deshaye. Son équipe venait pourtant de passer tout le début de la partie la tête dans la pelouse, à défendre les Galloises remontées comme horloges. De toute évidence, la Toulousaine avait parfaitement intégré la consigne de dynamiser le jeu pour faire courir des Galloises terriblement denses mais moins mobiles.

Mais Pauline Bourdon-Sansus n’est pas la seule à évoluer à ce niveau. Même si la touche a été le véritable point noir de cette rencontre avec un contre gallois omniprésent, Agathe Sochat a encore plaqué à tour de bras, et à chaque fois bien bas pour faire tomber ses opposantes. Avec Annaëlle Deshaye (élue joueuse du match) et Assia Khalfaoui, elle forme une redoutable première ligne surnommée "Triple A" (pour Annaëlle, Agathe, et Assia) qu’elles dessinent avec leurs doigts pour prendre la pose.

Ménager et Vernier, les autres phares

Derrière Sochat, on trouve Romane Ménager qui se trouve être dans la forme de sa vie. Encore admirable de régularité à Cardiff, la Montpelliéraine a parachevé son œuvre par un essai. Comme on le disait en préambule en évoquant le cas de Pauline Bourdon-Sansus, la charnière fonctionne bien. La Toulousaine accélère le jeu, et Lina Queyroi en profite pour distribuer. La Blagnacaise a encore réalisé un match propre, même si elle a parfois abusé du jeu au pied. Et à ses côtés, sa partenaire de club Gabrielle Vernier s’est encore illustrée dimanche. Comme à son habitude, la Blagnacaise s’est proposée avec d’excellentes courses, à l’image de son essai marqué en deuxième période où elle passa entre deux défenseuses avant d’effacer la dernière. Si l’on additionne tous ces talents, cela donne une ossature solide à ce XV de France Féminin : "C’est la force du collectif. Au-delà de la présence de ces joueuses, il faut voir ce qu’elles sont en mesure d’apporter autour d’elles, précisait le cosélectionneur David Ortiz. La continuité qu’apportent ces joueuses permet de créer des connexions, de la sérénité… La gestion des temps forts et des temps faibles passe aussi par ces leaders. Aujourd’hui, le collectif a été capable de rester fort malgré les temps forts ou les temps faibles. Dès que l’on est entré dans les 22 mètres, qu’il s’agisse des notre ou ceux des adversaires, nous avons su être efficaces, en attaque comme en défense." Une lucidité dont il faudra faire preuve la semaine prochaine, à Bordeaux…