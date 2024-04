Le fait du match Toulon – Toulouse : loin de la rade, il fallait sauver le soldat Brian Alainu’uese

Au sein d’un Orange Vélodrome incandescent, Toulon, en infériorité numérique à la suite de l’expulsion de Brian Alainu’uese, a su s’en sortir face au Stade Toulousain (20-19). Les points laissés au pied par Ramos ont coûté trop cher.

À sa moue, son regard vers la pelouse, et ses épaules rentrées, Brian Alainu’uese a rapidement compris qu’il avait commis l’irréparable. Au terme d’une inversion de sens de Graou, le géant samoan (2.02 m) est monté en pointe pour contrecarrer les plans de Mathis Castro Ferreira. Avec une vitesse élevée, l’ancien joueur de Glasgow n’a pas été en mesure de se baisser : une épaule dans la gorge du jeune troisième ligne centre toulousain. Et à vrai dire, il n’a pas fallu de longues minutes pour que M. Cayre, accompagné de Lafon, ne se fasse une idée en dégainant un carton rouge.

Le regard hagard, l’intéressé n’a pas pu se consoler malgré la bise dans le cou de son partenaire Baptiste Serin. On se serait revu au mois de février 2023 : à l’époque, Parisse était dans le rôle de l’accusé. À l’époque, l’immense Sergio avait pu compter sur un effort retentissant de ses équipiers pour l’emporter (17-6). Et cette fois… c’est bis repetita ! "L’an dernier, j’ai pris un carton rouge ici, contre Toulouse, a rappelé l’actuel entraîneur de la touche. C’était un moment compliqué de ma vie. L’équipe avait bien réagi. On prend aussi un rouge, et on n’a rien lâché. Je ne sais pas si c’est un déclic, mais quand tu gagnes un match en difficulté, c’est très important. Dans le vestiaire, on est contents, mais il y a du boulot. On va aller à La Rochelle avec de l’humilité."

Fainga’anuku a mis sa cape de super-héros

Ami de Brian Alainu’uese, Leicester Fainga’anuku a été le grand homme de cette résistance varoise. Le centre néo-zélandais, d’un doublé plein de rage et de puissance, a inscrit ses sixième et septième en Top 14. Il est ainsi devenu le meilleur marqueur varois cette saison.

Solidaires à souhait, les Varois ont aussi pu compter sur l’inhabituelle maladresse de Ramos, qui a laissé sept points au pied (deux transformations et une pénalité). L’international français a également manqué deux pénaltouches. Brennan a volé au secours de son équipier. "Je ne vois pas d’impact. Thomas a gagné des matchs à lui tout seul. Ça arrive à tout le monde. On ne peut pas leur en vouloir. Il a fait gagner des matchs à lui tout seul avec son pied. Ça arrive à tout le monde sur les coups de pied." Ugo Mola a quant à lui le recul de l’entraîneur. "On a laissé des points en route. On n’a pas trouvé deux pénaltouches. On a eu trop de déchet pour exister à l’extérieur […]. Je ne crois pas que les sifflets aient pu perturber. Il n’a pas validé le tempo de l’équipe. Le buteur a parfois failli, parfois il a tenu à bout de bras. Si on fait la balance, j’ai un peu d’avance pour ne pas leur en vouloir."