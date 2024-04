Entre sa première sélection à XV, son carton jaune venu dès la première minute de jeu, la large victoire et la préparation d’une finale contre l’Angleterre, Anne-Cécile Ciofani, meilleure marqueuse de France VII a vécu un dimanche dont elle se souviendra !

Comment avez-vous préparé cette première sortie avec le XV de France Féminin ?

C’était très impressionnant. J’étais habituée à les regarder jouer à la télé, à les croiser à Marcoussis, et tout avait l’air facile quand tu les regardes. Mais en passant de l’autre côté de la barrière, je me suis rendue compte de l’immense boulot que les filles et le staff fournissent. On a passé beaucoup de temps à faire de la vidéo pour comprendre le projet de jeu, analyser les Galloises, prendre des repères. L’apprentissage s’est fait en accéléré, cela a été très dense mais les filles ont été géniales. Le staff était disponible, dans l’écoute et l’explication, à tel point que je ne me suis pas sentie en décalage avec le groupe. J’avais tout de même un peu d’appréhension…

Par rapport à quoi ?

La peur de mal faire, la peur de passer à côté, d’être le petit boulet du groupe quoi ! Mais dès qu’on est sur le terrain avec des filles qui maîtrisent autant leur sujet, tout est plus facile. J’ai eu envie de tout donner, comme elles le font. C’était vraiment un régal d’être sur le terrain.

Joanna Grisez et Chloé Jacquet, qui ont une plus grande expérience du XV, ont dû être vos guides ?

Oui, je me suis appuyée sur elles, je les ai beaucoup sollicitées. Mais le groupe a beaucoup changé, le projet de jeu aussi donc on était quasiment au même stade.

Que vous êtes vous dites au moment de recevoir ce carton jaune, dès la première minute de jeu ?

J’avais trop d’envie. C’est un réflexe qui, à VII aurait pu passer mais pas à XV. Je m’en suis énormément voulue, d’autant qu’on s’était jurées de plaquer bas, de les faire tomber. Heureusement que le jaune est resté jaune… En tout cas cela m’a bien marqué, et quand je suis revenue sur le terrain je suis allée en bas à chaque fois !

On a en effet eu l’impression que les dix minutes de réflexion avaient été profitables…

Oui ! Ce carton aurait pu être évité, mais en tout cas il m’a servi de leçon. Heureusement que les filles n’ont pas été perturbées, car le groupe y avait été préparé. Cela m’a soulagé de voir que je n’avais pas trop perturbé la ligne.

Avez-vous pris du plaisir sur le terrain malgré des espaces plus réduits ?

Je me suis régalée, même s’il n’y a pas autant d’espaces qu’on le voudrait. Les repères sont complètement différents, c’est un vrai challenge et tu restes en alerte toute la partie.

Vous vous voilà à préparer une finale contre l’Angleterre…

C’est incroyable. C’est une opportunité de fou, et une belle marque de confiance du staff en nous titularisant à Cardiff. J’espère apporter au maximum, et le plus longtemps possible. Ce serait fou de joueur contre l’Angleterre. J’espère que ce sera le cas et que je ferai partie de l’aventure. Et si ce n‘est pas le cas, je serai à fond derrière les copines !