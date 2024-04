La ferveur est de retour dans les travées d’Aimé-Giral mais aussi à l’extérieur où les supporters des Catalans n’hésitent plus à suivre le cortège.

À Aimé-Giral, le spectacle commence bien avant le coup d’envoi de la rencontre. Dès l’arrivée des joueurs au stade avec les fumigènes sang et or pour accompagner les joueurs fendant la foule. C’était une ambiance digne des phases finales ce samedi pour la réception des Lyonnais qui avaient eu droit, en préambule, à une sacrée bronca sur le trajet entre leur bus et les vestiaires. "L’ambiance est incroyable, reconnaissait encore incrédule le pilier droit Nemo Roelofse. C’est chaque fois différent et toujours plus fort. Quand tu arrives, tu as les larmes aux yeux, c’est fou ! Tout le monde est debout et saute à cinq minutes de la fin du match. On se croirait au foot, car c’est dans les stades de foot qu’on voit ça mais nous, nous l’avons."

Toutes les places vendues en une heure

Depuis leur démonstration de force lors du long déplacement à Oyonnax, les supporters catalans ont définitivement basculé, comme l’explique Régis Fior, président des Farfadets : "Ce sont nos phases finales. Il y a une jolie alchimie. Les supporters donnent tout ce qu’ils peuvent pour porter les joueurs, et les joueurs se transcendent pour remercier les supporters. C’est un cercle très vertueux. On voit des gens qui avaient quitté le stade qui sont de retour. C’est hyper chouette. L’Usap arrive à vendre les 9 000 places restantes en une heure. Il y a des files d’attente pour avoir des places quand vous vous connectez à la billetterie. Je n’avais plus vu ça depuis des années. Être en liste d’attente comme pour un concert de Coldplay c’est extraordinaire (rires). Mais le club le mérite et maintenant on se prend à rêver de ne pas vivre cet "access match" de la treizième place. Nous sommes sur le bon chemin et tout le monde sait que le match face à Montpellier va être un tournant."

Un déplacement qui est coché depuis plusieurs semaines. Les supporters de l’Usap ont pris d’assaut la billetterie du MHR, qui a été contraint de la fermer soi-disant pour un problème technique. "Je suis très déçu de la manière dont est intervenu le club de Montpellier en nous mettant des bâtons dans les roues. Mais le Catalan est têtu, et je crois que cette attitude, loin des valeurs du rugby, a créé encore plus d’engouement. Ce que l’on aime, c’est voir des stades pleins, avec des couleurs, de l’engouement. C’est ce qui est beau dans le rugby : le partage de bons moments. En nous empêchant d’avoir des places, on tend vers le football donc il faut faire attention." Ils devraient être, a minima, 3 000 supporters de Perpignan dans les travées du GGL Stadium samedi. Avec leur folie communicative.