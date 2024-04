Après avoir déclaré forfait il y a trois semaines pour le huitième de finale de Champions Cup, Nolann Le Garrec (21 ans), demi de mêlée international du Racing 92, sera cette fois-ci bien présent pour défier le Stade Toulousain ce samedi à 15h au stade Ernest-Wallon. Son duel très attendu face à Antoine Dupont pourrait donc enfin avoir lieu.

Ils se sont malheureusement évités par deux fois cette saison. Le 28 janvier dernier lors de la victoire toulousaine à Paris La Défense Arena, puis il y a trois semaines lors du nouveau succès des hommes d’Ugo Mola en Champions Cup. Par deux fois, seul Antoine Dupont était présent sur le terrain, nous empêchant de voir les deux hommes s’affronter. Nolann Le Garrec, absent le 28 janvier car appelé avec l’équipe de France pour préparer le Tournoi des Six Nations, puis forfait pour cause de commotion le 7 avril, n’a toujours pas eu la chance de se mesurer à son homologue du Stade Toulousain depuis le début de l’exercice 2023-2024. Mais cette fois-ci tous les voyants semblent au vert, Le Garrec devrait bien être présent pour mener le jeu du Racing 92, et le numéro 9 francilien a clairement affiché ses ambitions cette semaine.

Interrogé sur ce duel qui se présente face à son aîné, le jeune international garde la tête froide : "Si Antoine débute, ce sera un super défi mais j’aborderai le match avec la même envie que si c’est un autre numéro 9."

Si évidemment Dupont apparaît aujourd’hui au-dessus du jeune breton, cette opposition à distance a pris une tournure bien différente depuis quelques mois. Nolann Le Garrec a changé de dimension et s’est tout simplement révélé aux yeux du monde entier. Lui qui performe depuis déjà plusieurs années en Top 14, est devenu le véritable patron du jeu du Racing 92 et a éclaboussé de sa classe les deux derniers matchs du XV de France lors du Tournoi des Six Nations 2024, profitant de l’absence de l’habituel détenteur du poste, parti s’essayer au rugby à 7. Ce dernier était d’ailleurs venu voir jouer ses coéquipiers face à l’Angleterre le 16 mars, et nul doute qu’il avait scruté de près la performance du joueur du Racing 92, d’ailleurs auteur d’un superbe essai ce soir-là.

La relève déjà assurée d’Antoine Dupont

Auteur de performances toujours plus convaincantes, Le Garrec était destiné à la grande équipe de France. Il a, en deux matchs, relégué Maxime Lucu au troisième rang et apparaît aujourd’hui comme une réelle option pour le staff des Bleus derrière Dupont. Le Francilien s’est d’ailleurs énormément inspiré de ce dernier dans sa jeune carrière. Déjà présent aux rassemblements du XV de France l’année dernière en marge du Tournoi des Six Nations, le joueur de 21 ans avait évoqué ce que le Toulousain lui a apporté : "A sa façon, Antoine a révolutionné le poste, avec les qualités qui sont les siennes. On sent aujourd’hui son influence sur beaucoup de numéros 9 dans le championnat de France. C’est pour cela qu’il y a beaucoup de choses à tirer de son jeu pour s’en inspirer. Mais la meilleure façon d’y parvenir, c’est de se l’approprier en fonction de son propre profil".

Absent du dernier match entre les deux équipes il y a trois semaines, Nolann Le Garrec revient aux commandes du Racing 92 pour disputer l’affiche de ce week-end, au stade Ernest Wallon.



Et c’est parfaitement ce qu’il a fait. Le Garrec s’est forgé son propre style, inspiré donc de nombreuses similarités avec Dupont. Il apparaît comme le neuf moderne, anime parfaitement, met du rythme (ses performances avec l’équipe de France ont montré sa capacité à sortir les ballons très vite des rucks) et n’hésite surtout pas à défier la défense adverse. Auteur de 12 essais toutes compétitions confondues cette saison, il est surtout décisif dans les succès de son équipe. Sa superbe chistera face au Pays de Galles le 10 mars dernier a bien montré qu’il pouvait être aussi un joueur fantasque et preneur de risques. Le Racing 92 semble avoir, comme Toulouse avec Dupont, une grande dépendance à Nolann Le Garrec. Il est cette saison bien mieux armé que les précédentes, et l’idée de le voir se mesurer au meilleur à son poste est de plus en plus forte.

Un duel pour le moment largement dominé par le Toulousain

Une seule question reste en suspens : Antoine Dupont sera-t-il titulaire face au Racing 92, avant sa demi-finale de Coupe des Champions contre les Harlequins ? Le staff pourrait privilégier de le placer sur le banc pour le faire jouer quelques minutes en fin de match et ainsi le préserver. Cependant rien n’est sûr, et on ne peut qu’espérer les voir enfin s’affronter.

Les deux hommes ne se sont croisés que trois fois dans leur carrière et Antoine Dupont mène 3-0 face au breton. Ce dernier avait même pris une leçon l’année dernière, lors de l’écrasante victoire du Stade Toulousain 41-14, en demi-finale de Top 14.

Nolann Le Garrec n’avait pas fait le poids face à Dupont en juin dernier Icon Sport - Sandra Ruhaut

Samedi à 15h au stade Ernest-Wallon, Nolann Le Garrec essayera donc de mettre un terme à cette série. Au-delà de ça, il aura surtout une occasion de prouver qu’il peut tenir tête au meilleur joueur du monde 2021, et mieux, qu’il peut s’installer sur la durée comme un prétendant crédible au poste de numéro 9 de l’équipe de France.