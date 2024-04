Vainqueur de Brive dans une rencontre mal embarquée, Soyaux-Angoulême a fait un très grand pas vers le maintien. Même si les Charentais ne veulent pas s’emballer.

La cocotte-minute de Chanzy pleine comme un œuf, le scénario ébouriffant, le tour d’honneur qui s’est prolongé durant de longues minutes, tout aurait dû pousser Soyaux-Angoulême à s’emballer et crier sur tous les toits son maintien en Pro D2 vendredi soir. Mais, bien que conscients d’avoir réalisé un très grand pas vers sa survie en renversant Brive après une première mi-temps mal payée, les Charentais ont préféré garder les pieds sur terre. "Nous ne sommes pas maintenus parce que comptablement, ça n’est pas fait. Même si avec les autres résultats, on a fait un pas. C’est à confirmer", analysait froidement l’entraîneur des arrières Guillaume Laforgue. Tout juste l’arrière Rémi Brosset s’est-il permis un "On commence à souffler un peu". C’est que le SA XV est plutôt bien placé pour savoir que tout peut se passer jusqu’à la dernière seconde de la dernière rencontre, lui qui avait décroché son maintien la saison passée à la 78e minute à Oyonnax.

Neuf points d’avance sur Montauban, onze sur Rouen

Finalement, c’est Pierre-Henry Broncan, le manager corrézien, extrêmement frustré par la rencontre aux deux visages de son équipe (lire aussi en page 15), qui s’est le plus enflammé pour son adversaire. "On aurait pu s’offrir une belle soirée. La belle soirée, c’est Soyaux-Angoulême qui se maintient." En profitant des défaites de Biarritz et Montauban à domicile, respectivement contre Grenoble et Vannes, auxquelles s’ajoute le revers de Rouen à Dax, les Charentais ont indéniablement fait le trou dans la zone rouge. Neuf points d’avance sur Montauban, onze sur Rouen à trois journées de la fin, voilà qui devrait leur permettre de voir venir. D’autant que comme eux, Normands et Tarn-et-Garonnais sont amenés à se déplacer deux fois, pour une seule réception (du SA XV, justement, concernant Rouen).

Difficile d’entrevoir un scénario catastrophe côté Soyaux-Angoulême au vu de sa dynamique, quatrième équipe du championnat ayant pris le plus de points sur les cinq dernières journées. Après un nul contre le leader Vannes et un succès d’envergure à Agen, les hommes d’Alexandre Ruiz ont réalisé une deuxième mi-temps exceptionnelle contre le CAB (de 3-12 à 22-12), leur permettant de s’offrir un huitième match de rang sans défaite à domicile. "L’état d’esprit depuis plusieurs semaines est positif, serein. Dans ces moments durs, ça rejaillit", témoignait Laforgue. Vite confirmé par son troisième ligne Gautier Gibouin : "Cette bonne dynamique, c’est grâce à tout le groupe. Nous sommes un club à part. On a des joueurs qui savent qu’ils ne sont pas gardés depuis quelques temps et ils continuent de s’envoyer comme des chiens."

La semaine prochaine, Soyaux-Angoulême a rendez-vous à Nevers. "Si on peut y grappiller un point ou plus, on le fera pour s’assurer nous-mêmes de notre maintien et ne pas dépendre des autres", concluait l’habituel capitaine charentais.