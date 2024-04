Le XV de France affrontera trois nations lors la tournée d’automne 2024. Dates, heures et lieux : découvrez le programme intégral des Bleus pour ces rencontres.

La programmation des Bleus pour la tournée d’automne est désormais officielle. Le XV de France de Fabien Galthié affrontera donc, comme annoncé, le Japon, la Nouvelle-Zélande et l’Argentine. Ces rencontres se dérouleront au mois de novembre et clôtureront l’année 2024 des Français. Pour le premier match, ce sera le Japon qui viendra défier les coéquipiers d’Antoine Dupont, au Stade de France, le 9 novembre. Le coup d’envoi sera donné à 21h10, heure française. Les Japonais sont désormais devenus des adversaires récurrents des Bleus ces dernières années, puisqu’ils étaient venus à Toulouse en novembre 2022 et que les Français avaient réalisé une tournée au pays du Soleil levant.

Troisième match de l’année face à l’Argentine

La deuxième rencontre, face aux All Blacks, aura elle aussi lieu dans l’enceinte dyonisienne. Les Néo-zélandais auront rendez-vous le 16 novembre à 21h10. Comme un air de déjà-vu, puisque ce fut l’affiche incroyable du match d’ouverture de la Coupe du monde 2023 remporté par les Bleus, mais aussi un succès historique du mandat Galthié en 2021. Enfin, les Argentins viendront à leur tour dans l’Hexagone pour un nouvel affrontement le vendredi 22 novembre à 21h10 (Stade de France, Saint-Denis). Des Pumas que la France aura rencontrés deux fois durant la tournée d’été en Amérique du Sud au mois de juillet. Quatrièmes à la Coupe du monde, les Argentins défieront lors de cette tournée l’Italie et l’Irlande.